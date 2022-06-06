Dr. Deepak Chopra 'dan Uyanış Sonrası Yaşam Kılavuzu

New York Times çok satan yazarı, dünyada meditasyon devriminin öncülerinden klinik profesör ve bilimadamı Dr. Deepak Chopra’nın Uyanış Sonrası Yaşamın Kılavuzu kitabı.

Zihnin gerçek karakteri düşünmede değil farkındalıkta gizlidir. İşte meditasyon tam da burada başlar. Meditasyon hiçbir şey düşünmezken zihnimizi keşfetmeye yönelik tek çabamızdır.

Meditasyon anlık ya da dönemsel sakinleşme molaları değil bir yolculuktur, dönüşümü içerir, nihayetinde sizi çabasız uyuma getirir.

Sağlığınızın her yönünü etkiler ve vücudunuzda olumlu değişiklikler meydana getirir, zihinsel bakış açınızı etkiler, karar verme yeteneğinizi artırır, endişe ve kaygıyı ortadan kaldırır.

Uyanmış yaşam enerjik ve tamamen bilinçlidir, böylelikle sıkıntıları siler. New York Times en çok satan yazarı, dünyada meditasyon devriminin öncülerinden klinik profesör ve bilimadamı Dr. Deepak Chopra Uyanış Sonrası Yaşam Kılavuzu kitabıyla meditasyonun bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhani olarak size kazandırabileceklerini anlatıyor.

Sayfa: 280

Daha yüksek bilinç seviyesi

Bu kitaptaki tam meditasyon uygulamasıyla, daha yüksek bir bilinç seviyesi ve daha anlamlı bir varoluş için arayışa çıkacaksınız. Sunulan birbirinden farklı farkındalık egzersizleri ve 52 haftalık meditasyon programıyla hayatınızın her alanında devrim yaratacaksınız.