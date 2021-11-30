Dr. Egemen Eroğlu'ndan Erkek Sünnetinin Öyküsü kitabı

Prof. Dr. Egemen Eroğlu bugüne kadar geliştirdiği uzmanlığını insanlarla paylaşmak üzere bilgi denizinde kimseyi boğmadan, sıkmadan herkesin kolayca anlayabileceği bir dilde erkek sünnetini anlatıyor.

Dr. Egemen Eroğlu'nun Erkek Sünettinin Öyküsü kitabı okurlarla buluştu. Kopernik Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, erkek sünneti ve hakkında bütün bilinmeyenlere mercek tutuyor.

Sünnetin tarihini, ilk defa nerede nasıl yapıldığını, büyük dinlerdeki yerini, sünnetle ilgili mitolojik masalları beraber okurlar, incelerler.

Sünnetin bilimsel açıdan önemini, seksle ilişkisini, koruyuculuğu olduğu hastalıkları, olası tıbbi açıdan avantaj ve dezavantajlarını araştıran dede, kitaplardan, internetten öğrendiği bilgileri, 10 yaşında bir çocuğun anlayacağı şekilde torununa anlatır.

Okudukça bilgisi artmakta, konunun içerisinde derinleştikçe araştırmaktan zevk almakta ve kendisine notlar almaktadır.

Sayfa: 168

BİR DEDE VE TORUN DİYALOĞU

Bu kitap bir dedenin torunuyla olan diyaloglarını, kendisine çıkardığı notları, internetten okuduğu sünnetin psikolojik etkileriyle ilgili yazıları, çocuk psikiyatristiyle yaptığı görüşme notlarını içeriyor. Kitabın sonunda torun sünnet olmaya karar veriyor ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini planlıyorlar.

Eş zamanlı olarak kitap ilkel bir kabiledeki yerli gencin sünnet törenini canlandırıyor. Gerçek törelere, bilgilere dayandırılarak yapılan canlandırmada sünnet olan yerli neden sünnet olduğunu sorgular.

Yaşla beraber diğer kabilelerdeki sünnet ritüellerini öğrenir, kendi çocuğu olup da sıra onun sünnetine geldiğinde irdelemelerini artırır ve sonucunda tüm öğrendiklerine rağmen yine de sünnet yaptırmaya karar verir.

Prof. Dr. Egemen Eroğlu

GERÇEKLERE DAYANAN KİTAP

Kitapta yazılan tüm bilgiler ve canlandırmalar kaynakları verilerek gerçekleri içeriyor. Dr. Egemen Eroğlu sünnetle ilgili yıllardır yaptığı araştırmaları, izlenimleri çok kolay anlaşılacak bir şekilde okurlarıyla paylaşıyor.

Sünnetle ilgili aklınıza gelebilecek hemen her türlü sorunun cevabını bu kitapta bulabilirsiniz.