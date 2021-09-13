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    Dr. Mustafa Aykut'un 2040'a Ne Kaldı kitabındaki kehanetler

    Dr. Mustafa Aykut, 2040’a Ne Kaldı? isimli kitabıyla geleceği pek çok açıdan ele alırken, daha güzel, daha iyi ve daha yaşanabilir bir dünyanın hâlâ mümkün olduğunu söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:51
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    Dr. Mustafa Aykut'un 2040'a Ne Kaldı kitabındaki kehanetler

    Yakın gelecekte insanlığı ve dünyayı nelerin beklediği konusu her zaman merak uyandırmıştır. Dr. Mustafa Aykut, 2040’a Ne Kaldı? isimli kitabında işte bu yakın geleceğin ismini koyuyor ve ortalama yirmi yıl sonra insanlığın, dünyanın, iklimin, ekonominin, teknolojinin ve daha pek çok konunun hangi anlamda değişip dönüşeceği konusunda akıl yürütüyor.

    2040’a Ne Kaldı? bu anlamda kaleme alınmış ilk yerli kitap özelliği de taşıyor. Fütürizm konusunu işlerken belli bir tarih aralığında ilerleme imkânı sunan kitaptan onun kalemiyle bazı bilgileri sizlere ucundan kıyısından aktaralım istiyoruz.

    Dr. Mustafa Aykut un 2040 a Ne Kaldı kitabındaki kehanetler #1

    KAĞIT PARALAR TARİHE Mİ KARIŞIYOR

    Aykut; "Artık he şey o kadar hızlı değişiyor, eskiyor ve hızla kayboluyor ki; bugün elimizin altındadediğimiz şeyler yirmi yıl sonra olmayacak. Örneğin kâğıt ve metal paralar cebimizde ya da cüzdanımızda değil, koleksiyonerlerde ya da hatıra diye saklayanlarda olacak. Cüzdanlarımızı şişiren kredi kartları da öyle. Kimlik kartlarımız, pasaportlarımız, ehliyetlerimiz, iş yerinde kapıları  ya da turnikeleri açmak için kullandığımız kartlar da…"

    Dr. Mustafa Aykut un 2040 a Ne Kaldı kitabındaki kehanetler #2

    Sayfa: 248

    BAZI MESLEKLER KAYBOLACAK

    "Avukatlık, yargıçlık, kasiyerlik, şoförlük, tezgâhtarlık, çağrı merkezi operatörlüğü, kütüphanecilik, fabrika işçiliği, tercümanlık, sekreterlik, saat tamirciliği, otopark kâhyalığı, valelik, resepsiyonistlik, öğretmenlik, iş makinesi operatörlüğü, bankacılık, askerlik, güvenlik elemanlığı, kuryelik, garsonluk, çiftçilik, noterlik, tapu memurluğu, emlak komisyonculuğu ve başka onlarca meslek yerlerini yapay zekâya ya da robotlara bırakacak."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonahber.com

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