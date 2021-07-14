Dr. Tim Lomas’ın Negatif Duyguların Pozitif Gücü kitabı

Evrensel bir arayış olan mutluluğa giden yolu bambaşka bir bakış açısıyla ele alan yazar Dr. Tim Lomas’ın, ilham verici kitabı Negatif Duyguların Pozitif Gücü, Epsilon logosuyla okurların karşısında.

Neşe, sevinç gibi duyguların yanı sıra öfke, kıskançlık, üzüntü gibi negatif duyguların da deneyimlenmesinin doğal ve gerekli olduğuna odaklanan Lomas, mutluluk ve gelişmeye giden yolda bu duyguların bir basamak işlevi görebileceğini de ortaya koyuyor.

Negatif duyguların pozitif yönde kullanılması için bir rehber niteliği taşıyan ve İngiliz Psikoloji Derneği 2017 Yılı Kitap Ödülü’nü alan Negatif Duyguların Pozitif Gücü, duygu durumunuzu değerlendirme şeklinizi kökten değiştirecek.

MUTLULUĞA BAŞKA BİR BAKIŞ

Dr. Tim Lomas’ın, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan kitabı Negatif Duyguların Pozitif Gücü, evrensel bir arayış olan mutluluğa yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Pozitif duygular gibi negatif duyguların da hayatımız üzerindeki olumlu etkilerini su yüzüne çıkaran Lomas, negatif düşüncelerin yarattığı karanlık döngüde hapsolan herkes için daha aydınlık bir yaşamın yolunu çiziyor.

Sayfa: 248

"ENDİŞELİ DÜŞÜNCELER...."

"Endişeli düşünceleri, karamsarlığı kafamızdan atamazsak mutluluğu nasıl yakalayabiliriz?" sorusuyla yola çıkan kitap, büyümeye giden yolda okurlara rehberlik ediyor.

Dr. Tim Lomas

HAYATINI DEĞİŞTİR

Negatif Duyguların Pozitif Gücü’nde bu negatif duyguları deneyimlemenin aslında doğal olduğunu anlatan Dr. Tim Lomas, mutluluk ve gelişmeye giden yolda bu duyguların kişiye hizmet edebileceğini de ortaya koyuyor.

İPUCULAR KİTABI

Üzüntü, kaygı, öfke, suçluluk, kıskançlık, can sıkıntısı, yalnızlık ya da ıstırabın neden olduğu bir ruhsal bozukluktan nasıl kurtulabileceğimize; daha da önemlisi bu kurtuluştan sonra hayatımızı pozitif yönde nasıl değiştirebileceğimize dair ipuçları veriyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com