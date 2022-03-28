Dünya edebiyat tarihine iz bırakan romancı: Virginia Woolf

Temalarıyla olduğu kadar üslubuyla da adını tarihe yazdıran Virginia Woolf, 1941 yılında bugün aramızda ayrıldı.

İngiliz edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Virginia Woolf, kendine özgü edebi kişiliğiyle tartışmaların odağında oldu. Ünlü yazar Virginia Wollf, 81 sene önce hayatını kaybetti.

Yazarın hayatına ve edebiyata bir bakış...

Virginia Woolf, modernist edebiyatın kurucu yazarlarındandır. 25 Ocak 1882’de Londra’da doğdu. Herhangi bir eğitim alamayan Woolf, evde kendisini yetiştirerek bol bol okudu.

Fikri olgunluğa eriştikten sonra Londra’nın edebiyat çevrelerinde yer almaya başladı. Yaşadığı topluma eleştirel yaklaşan usta yazar, kadın hareketinin de öncü isimlerindendir.

Feminist yazar böylece çevresinde hatırı sayılır destek de görmeye başladı. Eserlerinde kullandığı depresif semboller ve anlatımla sıra dışı olmayı yeğledi. Kitaplarında hayatından önemli kesitlere yer veren Woolf, dünya edebiyatında yer edinmiştir.

Ünlü yazar, yaşadığı ağır psikolojik sorunlarla daha fazla baş edemeyerek kendini Ouse Nehri'nin soğuk sularına bıraktığında tarihler 28 Mart 1941'i gösteriyordu.

Büyük yazarın 140’ıncı doğum günü. Kitap Ayracı olarak usta yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz...

Yazarın intiharı o günkü gazete haberlerinde...

Woolf, evrenseldir, yazdığı kitaplarla binlerce okura ulaşan yazar, bireyin iç dünyasını ortaya çıkartmakla ne kadar usta biri olduğunu göstermiştir. Woolf, kullandığı bilinç akışı tekniğiyle roman türüne teknik anlamda yenilikler getiren öncü yazarlardan biridir.

DIŞA YOLCULUK, DALGALAR...

Profesyonel olarak yazmaya başlayan Woolf, ilk kitabı Dışa Yolculuk 1915’te yayınlandı. Dışa yolculuk’un yazımı oldukça uzun sürdü ve üç defa yeniden yazıldı.

Beş sene sonra ikinci romanı olan Gece Gündüz’ü okuyucularla tanıştıran yazar, dönemin toplumsal atmosferini ustalıkla yansıtmıştır. Virginia Woolf’un 1931’de kaleme aldığı Dalgalar kitabı, daha sonra hem şiir hem düzyazı hem de tiyatro eseri olacak, pek çok kişi beğeni ile anacaktı.

Dalgalar’da üç kadın ve erkeğin çocukluktan yaşlılıklarına kadar olan süreci dile getiren yazar, kişilerin iç dünyasını çıkplak biçimde yansıtmasıyla bilinir.

VİRGİNİA WOOLF ÖLDÜ

Mrs. Dalloway ise usta yazarın en önemli eseridir desek yeridir. Çoğu edebiyat eleştirmenlerine göre bilinç akışı tekniğinin en iyi uygulandığı kitabı sayılan Mrs. Dalloway, yazarın ününe ün katmıştır. Ünlü yazar 81 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Woolf’un farklı cinsel kimliği ve eşcinsel olması eserlerinde de kendine yer buldu. Yazarın Orlando romanı da işlediği aşk örgüsüyle adından sıkça söz ettirmiştir.

Tarihler 1929’u gösterdiğinde Virginia Woolf için zirve noktası olmuştur. Woolf’un yayınlandığında çok ses getiren Kendine Ait Bir Oda esesri, feminist hareketin klasik el kitabı oldu.

Kadın hareketlerinin elden ele dolaştırdığı kitap, yazarın sade dili sayesinde diğer eserlerine nazaran daha kolay okundu. Kendine Ait Bir Oda’da edebiyat ve kadın vardır...