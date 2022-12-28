Dünya edebiyatına yön veren yazarların yazmadan önceki bilinmeyen meslekleri

Dünya edebiyatına yazdıkları kitaplarla yön veren yazarların yazmadan önce yaptıkları meslekleri sizler için derledik.

Yazarları büyülü sözcükleriyle severiz.. Yazdıkları kitapları okuyarak bilinmeyen dünyaların keşfine çıkarız. Nice yazarlar yazdığı eserlerle adını dünya edebiyat tarihine altın harflerle yazdırdırlar. Ölümlerinden yıllar sonra bile yazdıkları kitaplar en çok okunan eserlerden oldu.

Bunun yanında yazmaya başlamadan önce yani henüz eline kağıdı, kalemi almayan yazarların geçimini sağlamak için çeşitli meslekler edindiler, çalıştılar. Mesela ünlü Rus yazar Dostoyevski iyi bir mühendisti...

İşte yazarların bilinmeyen meslekleri...

Franz Kafka

Ünlü Çek yazar Franz Kafka önemşi kitaplar yazdı. Kafka, sigorta memurluğu yapıyordu.

Dostoyevski

Suç ve Ceza, Karamzov Kardeşler ve daha pek çok romanın sahibi olan Fyodor Dostoyevski, yüksek bir mühendisti.

Yaşar Kemal

İnce Memed romanının yazarı Yaşar Kemal, ırgat katipliği yaparak geçimini sağlıyordu.

Agatha Cristie

İngiliz yazar ve suç kitaplarının sevilen ismi Agatha Cristie, eskiden eczacılık yapıyordu.

Oğuz Atay

Tutunamayanlar'ın yazarı Oğuz Atay, öğretim görevlisiydi.

George Orwell

Daha 19 yaşında Burma’da polis teşkilatına katılır George Orwell. Ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yapar. Polislik döneminde şahit olduğu acımasız uygulamalar, emperyalizme karşı geliştirdiği derin öfkeye katkıda bulunmuştur.

William S. Burroughs

Amerikan Ordusunda yer alan Burroughs, 1942’de psikiyatrik sorunlarından ötürü ordudan çıkarılmış. Chicago’ya dönmek zorunda kalan yazar, burada böcek ilaçlayıcısı olarak çalışmaya başlamış.

Gabriel Garcia Marquez

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar, uzun yıllar gazetecilik yaptı.

Jack London

On parmağında on marifet olan yazar Jack London aslında birçok işte çalışmış. London, genç yaşta San Francisco’daki istiridye çiftliklerinden istiridye çalarak onları Oakland’deki pazarlara satmaya başlamıştı.

Cemal Süreya

İkinci Yeni’nin önemli isimlerinden Cemal Süreya da sanmayın ki tüm ömrünü bir şair olarak geçirir. Siyasal Bilgiler’den mezun olunca Eskişehir Vergi Dairesi’nde stajyerlik yapmaya başlar. Sonraki yıl Maliye Müfettiş Muavini olarak İstanbul’a atanır.

Nazım Hikmet

Dünyanın en büyük yazarlarından Nazım Hikmet, erken yıllarda bir deniz subayıdır. 1920’nin sonlarında Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Anadolu’ya giden Nazım, bir süre Bolu’da Türkçe öğretmenliği yapar.

Orhan Veli

Garip şiir akımının baş mimarı Orhan Veli, yazarlık öncesi memuriyet hayatına atılan yazarlardandır. PTT Genel Müdürlüğü’nde başladığı iş hayatını, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Tercüme Bürosu’nda sürdürdü.

John Steinbeck





Gazap Üzümleri, Faerler ve İnsanlar gibi kitaplarıyla tanıdığımız ünlü yazar; 1928 yılında eşiyle çalışana dek Tur Rehberliği ve Hademelik yapmış. Daha sonra eşiyle birlikte plastik manken işine de girmiş.

Haruki Murakami

Murakami yazar olmadan önce eşi ile birlikte Peter Cat adlı bir caz barı işletmiş. Hatta 'Rüzgarın Şarkısını Dinle' kitabını da bu barın mutfağında geceleri yazmış.

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