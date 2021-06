Dünya edebiyatında kitapları en çok satan ve kazanan yazarlar

Ekonomi ve iş yaşamı dergisi Forbes, en çok kazanan yazarlarını açıkladığı listede dünya edebiyatının 10 önemli yazarı yer alıyor.

Listenin başında yazdığı fantastik kitaplarla dünyada milyonlarca satan Harry Potter’ın yaratıcısı J.K. Rowling 95 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bir sene önce birinci olan Amerikalı psikolog ve yazar James Patterson 87 milyon dolarla ikinci sıraya düştü.

Da Vinci Şifresi, Cehennem, Sembol kitaplarının yazarı Dan Brown ise, 20 milyon dolarla kendine dördüncü sırada yer buldu.

1999’dan bu yana 3 kez Forbes’un en çok kazanan yazarlar listesine giren Rowling’in geliri Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabının yayımlanmasıyla artarken, kitap İngiltere’de satışa çıktığı 3 gün içinde 680 bin sattı.

En İyi İlk Roman Dalında Edgar Ödülü, sahibi James Patterson kitapları çok satan yazarlar arasında bulunuyor. Ünlü kalem, 87 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken, yerini Rowling'e kaptırdı.

The New York Times çok satan yazarıdır Jeff Kinney, Time dergisi tarafından 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi'nden biri seçilmişti. Kinney, 21 milyon dolarla üçüncü sırada.

Cehennem, Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar çok satanlar kitaplara imza atan Amerikalı yazar Dan Brown 20 milyon dolarla kendine dördüncü sırada yer buldu.

Gerilim romanlarının yazarı Stephan King, 15 milyon dolarla beşinci sırada.

Amerikalı politikacı, avukat ve yazar John Grisham, 14 milyon dolarla altıncı sırada kendine yer buldu.

Aşk ve macera romanlarının yazarı Nora Roberts da 14 milyon dolar gelir elde etti.

Britanyalı gazeteci ve yazar Paula Hawkins, şiddet ve madde bağımlılığı temalı gerilim türündeki Trendeki Kız adlı romanı ile tanındı. Hawkins, 13 milyon dolarla sekinci sırada.

Yazdığı erotik romantik üçleme Grinin Elli Tonu, Karanlığın Elli Tonu ve Özgürlüğün Elli Tonu ile seriye ek olarak çıkardığı Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian, çok satan kitaplarının yazarı E. L. James, 11 milyon dolarla dokuzuncu sırada yer buldu.

Kitapları 800 milyondan fazla kopya satmış, ve en çok satan yazarlar listesinde olan Amerikalı Danielle Steel, 11 milyon dolarla listenin onuncu sırasında yer alıyor.

Ergül Tosun

