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    Dünya edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarı: Jack London

    Dünya edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarı: Jack London

    Amerikalı yazar Jack London, hem ülkesinin hem de dünya edebiyatının önde gelen yazarları arasında yer alıyor. London, ayrıca toplumsal içerikli romanlarıyla da adından hep söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:56
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    Çağdaş dünya ve Amerikan edebiyatının usta ismi Jack London, toplumsal gerçekçi edebiyatçılardandır. Pek çok önemli roman ve hikaye kaleme alan Jack London'un önde gelen eseri hiç şüphesiz Mardin Eden'dir. Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığıyla bilinen Jack London'un portresini sunuyoruz.

    Yazarın hayatından bir kesitler...

    22 Kasım 1916'da San Francisco’da doğan yazarın çocukluğu fakirlik içinde geçti..

    Daha 14 yaşındayken çeşitli fabrikalarda ağır işçi olarak çalışmış,15 yaşında korsan satıcı olarak adlandırılan kaçak istiridye satıcılığı yapmış, 17 yaşında gemilere tayfa olarak girmiş, 18 yaşında sokaklarda serserilik yaptığı için hapis yatmıştır.

    Siyasi hayatı

    Yirmi yaşında Oakland Sosyalist Gençler Partisi’ne kaydoldu, 21 yaşında Klondike’a giden altın arayıcılarının arasına katılmış ve 22 yaşında profesyonel bir yazar oldu.

    Yirmi beş yaşında artık ünlü medya patronu Hearts’ın yazarı ve bir gazetecidir. Bu etiketin yanı sıra, Oakland belediye başkanlığı için adaylığını koydu.

    Dünya edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarı: Jack London #1

    İlk eser: Vahşetin Çağrısı

    Yirmi yedi yaşında Vahşetin Çağrısı adlı eseriyle dünyaca ünlü yazar unvanını almış, 28 yaşında savaş haberleri yazan bir muhabir gazeteci, 29 yaşında Üniversiteler Arası Sosyalist Toplum Başkanı oldu.

    Otuz bir yaşında, kendi yaptığı “Snark” adlı tekneyle dünya turuna çıkarak güney denizlerini aşmış, 35 yaşında model olarak gösterilen çok büyük ve çok güzel bir çiftliğin sahibi oldu.

    Dünya edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarı: Jack London #2

    London öldü...

    London’ın bilimsel tarımdan astronomiye, savaşa ve pek çok konuya dair yazdığı 50'den fazla kitabı vardır. Demir Ökçe, Deniz Kurdu, Martin Eden gibi klasikleşmiş romanların sahibi Jack London, 22 Kasım 1916’da felç ve kalp yetmezliği sonucu, 40 yaşında hayata veda etti.

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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