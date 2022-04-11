Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor

Daniela Celli tarafından kaleme alınan ve illüstrasyonları Giulia Lombardo tarafından çizilen Wonders of the World kitabı...

Daniela Celli’nin yaratıcı kaleminden çıkan “Dünya Harikaları”; dünyanın her yerinden 31 olağanüstü anıtı tanıtıyor. Atlas niteliğinde okurlarıyla buluşan kitap, hikayelerini anlattığı ülkelerin dillerinde selamlamayla başlıyor.

İllüstrasyonlarla zenginleştirilen Dünya Harikaları; okuyucularına 31 olağanüstü anıtın hikayelerini okurken, bir ülkeden diğerine yolculuk yapmayı, onlarla ilgili efsaneleri ve ilginç gerçekleri öğretmeyi vadediyor.

Yeni bir okuma deneyimi

Sürükleyici bir okuma deneyimi sunan kitapta arkeologlar, sultanlar, heykeller ve maskotlar da okuyuculara eşlik ediyor.

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