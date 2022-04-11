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    Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor

    Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor

    Daniela Celli tarafından kaleme alınan ve illüstrasyonları Giulia Lombardo tarafından çizilen Wonders of the World kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 11:50
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    Daniela Celli’nin yaratıcı kaleminden çıkan “Dünya Harikaları”; dünyanın her yerinden 31 olağanüstü anıtı tanıtıyor. Atlas niteliğinde okurlarıyla buluşan kitap, hikayelerini anlattığı ülkelerin dillerinde selamlamayla başlıyor.

    İllüstrasyonlarla zenginleştirilen Dünya Harikaları; okuyucularına 31 olağanüstü anıtın hikayelerini okurken, bir ülkeden diğerine yolculuk yapmayı, onlarla ilgili efsaneleri ve ilginç gerçekleri öğretmeyi vadediyor.

    Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor #1

    Yeni bir okuma deneyimi

    Sürükleyici bir okuma deneyimi sunan kitapta arkeologlar, sultanlar, heykeller ve maskotlar da okuyuculara eşlik ediyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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