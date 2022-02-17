Dünya Kediler Günü'nde yazarların kedileriyle olan halleri

Bugün Dünya Kediler Günü. Yazarların, edebiyatçıların kedileriyle olan fotoğrafları görülmeye değer.

Bugün Dünya Kediler Günü. Kutlu olsun...Kedileri seven bir toplumuz kuşkusuz; hemen herkes evinde ya kedi ya da köpek besliyor. Yazarlar da kedi seviyor. İşte dünyaca ünlü yazarların, edebiyatçıların kedileriyle olan fotoğrafları...

İrlandalı ünlü yazar Samuel Beckett'ın kedileri.

Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway, kedisini kendi elleriyle beslerken.

ABD'li yazar Mark Twain...

Arjantinli roman ve öykü yazarı Jorge Luis Borges

Meksikalı büyük yazar Carlos Monsiváis

Aforizmalarıyla ünlü yazar Amerikalı Charles Bukowski

Ünlü Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams

İrlandalı romancı George Orwell, kedisi ve köpeğiyle

Korku romanlarının yazarı ADB'li Edgar Allan Poe, çalışma masasında kedisiyle

Amerikalı şair Allen Ginsberg

Amerikanın önemli kadın yazarlarından sayılan Joyce Carol Oates