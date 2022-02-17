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    Dünya Kediler Günü'nde yazarların kedileriyle olan halleri

    Dünya Kediler Günü'nde yazarların kedileriyle olan halleri

    Bugün Dünya Kediler Günü. Yazarların, edebiyatçıların kedileriyle olan fotoğrafları görülmeye değer.
    • Özel İçerik
    • 17.02.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 16:04
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    Bugün Dünya Kediler Günü. Kutlu olsun...Kedileri seven bir toplumuz kuşkusuz; hemen herkes evinde ya kedi ya da köpek besliyor. Yazarlar da kedi seviyor. İşte dünyaca ünlü yazarların, edebiyatçıların kedileriyle olan fotoğrafları...

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #1

    İrlandalı ünlü yazar Samuel Beckett'ın kedileri.

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #2

    Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway, kedisini kendi elleriyle beslerken.

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #3

    ABD'li yazar Mark Twain...

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #4

    Arjantinli roman ve öykü yazarı Jorge Luis Borges

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #5

    Meksikalı büyük yazar Carlos Monsiváis

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #6

    Aforizmalarıyla ünlü yazar Amerikalı Charles Bukowski

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #7

    Ünlü Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #8

    İrlandalı romancı George Orwell, kedisi ve köpeğiyle

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #9

    Korku romanlarının yazarı ADB'li Edgar Allan Poe, çalışma masasında kedisiyle

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #10

    Amerikalı şair Allen Ginsberg

    Dünya Kediler Günü nde yazarların kedileriyle olan halleri #11

    Amerikanın önemli kadın yazarlarından sayılan Joyce Carol Oates


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