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- Dünya Kediler Günü'nde yazarların kedileriyle olan halleri
Dünya Kediler Günü'nde yazarların kedileriyle olan halleri
- Özel İçerik
- 17.02.2022 - 15:23
- Güncelleme : 17.02.2022 - 16:04
Bugün Dünya Kediler Günü. Kutlu olsun...Kedileri seven bir toplumuz kuşkusuz; hemen herkes evinde ya kedi ya da köpek besliyor. Yazarlar da kedi seviyor. İşte dünyaca ünlü yazarların, edebiyatçıların kedileriyle olan fotoğrafları...
İrlandalı ünlü yazar Samuel Beckett'ın kedileri.
Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway, kedisini kendi elleriyle beslerken.
ABD'li yazar Mark Twain...
Arjantinli roman ve öykü yazarı Jorge Luis Borges
Meksikalı büyük yazar Carlos Monsiváis
Aforizmalarıyla ünlü yazar Amerikalı Charles Bukowski
Ünlü Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams
İrlandalı romancı George Orwell, kedisi ve köpeğiyle
Korku romanlarının yazarı ADB'li Edgar Allan Poe, çalışma masasında kedisiyle
Amerikalı şair Allen Ginsberg
Amerikanın önemli kadın yazarlarından sayılan Joyce Carol Oates