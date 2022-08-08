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    Dünya Kediler Günü'ne özel edebiyatçıların kedi ilhamı

    Bugün Dünya Kediler Günü... Yazarların, edebiyatçıların kedi sevgisi ise malum. Yazarlara ilham veren, edebiyatın diğer canlıları olan kediler...
    • Özel İçerik
    • 08.08.2022 - 10:17
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    Dünya Kediler Günü'ne özel edebiyatçıların kedi ilhamı

    Bugün 8 Ağustos Dünya Kediler Günü... Kutlu olsun... Ne kedisi ne de kitapsız şiarıyla yola çıkılarak yazarların kedileriyle olan özel bağları her zaman hatırlanacak cinsten..

    Kediler, edebiyatın diğer özel canlılarını oluşturuyor. Türkiye toplumunun da kedi sevgisi malum, yazarların da... Çoğu yazar kedilerden ilham larak kitap yazdılar, kimi ise kedilerini yazarak okurlarına sundular.

    Dostoyevski’nin Suç ve Cezası’nın unutulmaz karakteri Raskolnikov’un ağlayarak bir atın boynuna sarıldığı sahne...

    Kışkırtıcı filozof Nietzsche’nin delilik krizlerinden birinde kırbaçlanmış bir ata tutunarak ağlaması, Ursula K. Le Guin’in Yerdeniz kitaplarındaki haşin ejderhalar, Edgar Allan Poe’nun kuzgunu…

    Edebiyatçıların kedi sevgisi

    Bir de yazarların, şairlerin belki bir sığınma alanı olarak gördükleri kedi sevgileri... Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kara kedisiyle çektirdiği fotoğrafı meşhurdur. Sabit Fikir dergisinde Mustafa Akar'ın verdiği bilgilere göre, kediler yazarların vazgeçlmezleri arasındaki yerini her daim korumuş.

    Dünya Kediler Günü ne özel edebiyatçıların kedi ilhamı #1

    Kitapların baş karakteri

    Ya ötekiler, Mustafa Kutlu ve İbrahim Tenekeci’nin Saka kuşlarına olan sevgileri… Süleyman Çobanoğlu hep bir Kangal beslemeye heves etti. Tomris Uyar ve Bilge Karasu’nun kedi sevgileri malum. Nice öykülerinin, yazılarının baş karakteri oldu böylece kediler.

    Dünya Kediler Günü ne özel edebiyatçıların kedi ilhamı #2

    Çeperi delip geçmek

    Edebiyatçıların diğer canlılara karşı gösterdikleri bu ilginin altında fıtratla alakalı bir gerçeğin yattığına inanıyorum. Yazarlar, şairler insanı ve insana dair meseleleri anlatırken, hakikatin çeperlerinde dolanıyorlar, o çeperi delip geçeni çok az olabilir.

    İbn Haldun'un tepsitleri

    Yine de rahatsız ruhların bu macerası bize çok şey söylüyor. İbn Arabî’nin bu konudaki tespiti ise harika. Hazret, nefsini ehlileştirdikçe yabanî canlıların kendisinden kaçmadığını keşfeder ormandaki gezilerinde.

    İçindeki nefs öldükçe, başka canlılarla dolaysız bir yakınlaşma kurar. Bizde de vardır; eski dervişleri anlatan çizimlerde, hemen yanlarında bir geyik, bir karaca olduğunu fark ederiz.

    Dünya Kediler Günü ne özel edebiyatçıların kedi ilhamı #3

    Edebiyatın öbür canlıları

    Demek nefsle birlikte insanın içindeki o yabanilik de ölüyor, geriye kalan hakikat ise kosmosla bağ kurmamızı, onla yakınlaşmamızı sağlıyor.

    Edebiyatın öbür canlıları -kediler, kuzgunlar, ejderhalar- içimizdeki yabanî tadı anlamamızdaki en büyük yardımcılarımız. O zaman biz de tekrarlayalım Karasu’nun deyimleşmiş öğüdünü: Ne kitapsız, ne kedisiz…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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