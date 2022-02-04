Dünya klasiği 10 eser, tiyatroya uyarlanacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, dünya klasiği olan 10 eseri sahneye taşıyacak.

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek "Ankara Buluşmaları" kapsamında "Cimri", "Vişne Bahçesi", "Sırça Kümes", "Arzu Tramvayı", "Medea", "Aziz Dostum Çehov", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Bir Picasso", "Eskicinin Tazesi" ve çocuk oyunu "Alice Harikalar Diyarında" klasikleri, Ankaralı izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bu kapsamda Ankara'daki 10 ayrı sahnede, 15-19 Şubat tarihleri arasında 54 temsil gerçekleştirilecek.

"ZİYAFET OLACAK"

Oyunların hazırlanmasında titiz bir hazırlık süreci gerçekleştirdiklerini aktaran Genel Müdür Mustafa Kurt, "Bu oyunlar her zaman gelen oyunlar değil ama hem Devlet Tiyatrolarının gücü bakımından hem de seyircilerimize sunuş bakımından bir ziyafet olacağını düşünüyorum." dedi.