Petrol
89.25
0.44%
Euro
18.3466
0.66%
Dolar
18.5794
0.16%
Altın
1.02
0.61%
Borsa
3420
0.00%
Bitcoin
372.744
3.61%
BTXN Coin
11.14
6.29%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Dünya mirası olan Sümela Manastırı'nın kabartmalarına yazılan yazılar siliniyor

    NESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, tarihi Sümela Manastır'ın duvarlarına yazılan aşk yazıları özel çalışmayla silinec3ek.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya mirası olan Sümela Manastırı'nın kabartmalarına yazılan yazılar siliniyor

    Türkiye'nin önemli tarihi ve inanç mekanlarından, yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; kaya düşme riskine karşı çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ile güçlendirilmesi çalışması yürütüldü.

    Kapatılan manastırda endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışma yaptı.

    DHA'da yer alan habere göre; çelik ağların yamaca serildiği bohçalama sistemi ile korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 6 yıl yıl sonra tüm alanları ile ziyarete açıldı.

    Dünya mirası olan Sümela Manastırı nın kabartmalarına yazılan yazılar siliniyor #1

    Kazınan yazılar için özel çalışma

    Manastırdaki restorasyon sırasında saklı mekanlar da gün yüzüne çıkarıldı. Ana Kaya Kilisesi'nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar, manastır tarihinde ilk kez ziyarete açıldı. İnce restorasyon kapsamında sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan fresklerde de çalışma yürütüldü.

    Dünya mirası olan Sümela Manastırı nın kabartmalarına yazılan yazılar siliniyor #2

    Dünya mirası olan Sümela Manastırı nın kabartmalarına yazılan yazılar siliniyor #3

    Dünya mirası olan Sümela Manastırı nın kabartmalarına yazılan yazılar siliniyor #4

    Kazınan yazılar silinecek

    14 restoratör ve kimyagerden oluşan grubun iğne ile kuyu kazar gibi analiz yaptığı ve su yollarını değiştirerek, onardığı fresklere kazınan aşk ilanları ile isimlerin silinmesi için çalışma başlatıldı. Fresklere kazınan yazılar, özel çalışma ile silinecek.



    Franz Kafka'nın edebiyatta özgün ilham kapısı aralayan romanı: Dava
    Kitap

    Franz Kafka'nın edebiyatta özgün ilham kapısı aralayan romanı: Dava

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Bursa’da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
    İç Haber

    Bursa’da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

    Görüş Bildir