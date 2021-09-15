Dünya Okuma Yazma Günü’nde hep birlikte kitap okudular

UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Okuma Yazma Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda okuma saati etkinliği düzenlendi.

1967 yılından bu yana her yıl farklı ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Okuma Yazma Günü’nde Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kitap okuma etkinliğine imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Hayat Boyu Okuyorum, Her Yerde Okuyorum" sloganı ile başlattığı kitap okuma etkinliğinde vatandaşlar, günün yoğun temposundan uzaklaşmak, zihni açmak, düşünceleri beslemek ve toplumsal ilişkilerin kalitesini artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okumanın tadını çıkardı.

KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile çalışanlarında katıldığı etkinlikte; anneler, babalar ve çocuklar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak hem dinlendi hem de kitap okudu.