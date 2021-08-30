Dünyada mülteci konusunu işleyen kitaplardan derleme

Dünyamız bir mülteci krizi içerisinde ve romanlara, kitaplara konu oldu. O kitaplardan bir derleme hazırladık.

Dünya büyük bir mülteci krizinin ortasında. Yaşanan ilk büyük çaplı kriz değil bu büyük ihtimalle son da olmayacak ama daha önce karşılaşılmamış boyutlarda. BM Mülteci Örgütü’ne göre dünyada 65,6 milyon kişi küresel olarak yerinden edilmiş; 22,5 milyon mülteci, 10 milyon da vatansız insan var.

Mültecilerin yarısından fazlası 18 yaşının altında. Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgu. Ama köle ticareti, Sanayi Devrimi ve dünya savaşlarıyla 18. yüzyıldan itibaren özellikle artış gösteriyor.

İnsanlar maddi sıkıntılar yüzünden, daha iyi bir yaşam ümidiyle göç edebiliyor. Savaştan kaçıyor, insan ticaretine kurban gidiyor, sürgüne gönderiliyor...

Gönüllü de olabiliyor tabii göç, bazen okumaya gidiliyor bazen çalışmaya. Hatta bazen geçici olarak gittiği bir yerde kalıveriyor insan, kök salıyor.

Kitap Ayracı olarak mülteci konusunu işleyen kitaplar hazırladık; iyi okumalar dileriz..

Mıntıka

Hırvat asıllı Fransız ajan Francis Servain Mirkovi´c, Fransız İstihbarat Servisi’ne bağlı görev yaptığı, kendi deyimiyle “Mıntıka”sı olan Akdeniz havzasında dehşet ve şiddet dolu ilişki ağları içinde geçirilen yılların ardından depresyona ve alkolizme eğilimli orta yaşlı bir adamdır artık.

Sayfa: 552

Zühre Ninem

Zühre Ninem, "Büyük Bozgun" diye anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'yla başlayan, Balkan ve Birinci Dünya savaşlarıyla süren ve Kurtuluş Savaşı'yla sonuçlanan çalkantılı bir dönemde hayatları parçalanan Rumeli insanlarını anlatıyor.

Sayfa: 192

Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura

Ayfer Tunç, ilmek ilmek işlediği cümleleriyle modern bir destan yazıyor. Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura ailenin, arkadaşlığın, sadakatin, hastalığın ama en çok deliliğin ve acının öyküsü.

Sayfa: 458

Giritli Göçmenler

Giritli göçmenler kolektif aidiyetlerini yerli bir aidiyet biçimiyle birleştirerek devam ettiren, topluluklarını kültürel inanç ve uygulamaları bağlamında inşa ve idame eden, kültürel dirençlerini sürdüren bir topluluktur.

Sayfa: 400

Yağsın Yağmur

Paul Bowles, Yükseklerde ve Esirgeyen Gökyüzü adlı yapıtlarında olduğu gibi, bu romanında da zengin, gelişmiş bir Batı ülkesi vatandaşının hiçbir özelliğine aşina olmadığı yabancı bir ülkeye yaptığı geziyi ve deneyimlerini işliyor.

Sayfa: 195

Paris ve Londra'da Beş Parasız

Henüz bir yazar adayı olan George Orwell, Burma’daki polislik görevini bırakıp Londra’ya döndükten sonra şehrin evsizlerini araştırdı ve bu konuda yazılar yazdı, 1928 baharında, Hemingway, Fitzgerald gibi yazarların da orada yaşadığı bir dönemde Paris’e gitti ve bambaşka bir sefaletle karşılaştı. 1933’te yayınlanan yarı otobiyografik Paris ve Londra’da Beş Parasız hayatının ayrıcalıklarını bir kenara koyan genç bir yazarın edebiyat dünyasına adım attığı o eser olma özelliğini de taşıyor.

Sayfa: 240

İstanbul Kırmızısı

Ferzan Özpetek, doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul'u yıllardır uzaktan gözlemliyor. Bu sevginin ve hüznün romanı olan İstanbul Kırmızısı, sanatçının sinema eğitimi için İtalya'ya gidişine kadarki İstanbul yaşantısından izler taşıyor. Mesafelerle ölçülebilen uzaklığın kişiyi bir şehre ait olmaktan alıkoyamayacağını, önemli olanın şehirde yaşamak değil, şehri yaşatmak olduğunu gösteriyor.

Sayfa: 144

Amerikana

Chimamanda Ngozi Adichie'den, çağımızda hem çok tartışılıp hem de sıkça görmezden gelinen ırk meselesi üzerine cesur bir roman. Üniversite eğitimi için Amerika'ya giden genç bir Nijeryalı kadının arkadaşlık ve aşk ilişkileri, toplumdaki kadın erkek rolleri ve kültür çatışması üzerine ince gözlemleriyle bezeli Amerikana, sosyal sınıf ve ten rengine dayalı kabileciliğin günümüzdeki varlığını irdeliyor.

Sayfa: 640

Amerika'da

Sene 1876. Polonyalı meşhur aktrist Maryna Zalezowska, Kaliforniya'da hayalindeki komünü kurma hayaliyle Amerika' ya göç eder. Yanına ailesini ve dostlarını da alarak böyle bir maceraya atıldığı için birçok tepkiyle karşılaşsa da Maryna kendi doğrusundan şaşmayacak, iç sesinden başkasına kulak vermeyecektir.

Sayfa: 472

Kenan Çobanları

Ruhun ve bedenin şekillenmesinde savaşların yıkıcı etkisini bizzat yaşamış olan Halide Edib, insanların hem maddi hem manevi iki yönlü oluşlarını savaş ortamında yakından tecrübe etmiştir. Olgunluk yıllarında tercih ettiği gönüllü sürgün döneminde, Amerika ve Hindistan seyahatleriyle Doğu ile Batı'yı da yerinde görmüş ve karşılaştırma yapmıştır. Etkilendiği yazar ve şahsiyetleri bir araya getirerek insanın maskeler arkasında gizlenmiş gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ister. Çünkü iyi demek kötü demektir, kötü demekse iyi.

Sayfa: 325

Gidiyor, Gitti, Gitmiş

Jenny Erpenbeck’in son romanı Gidiyor, Gitti, Gitmiş ülkelerinden kaçmak zorunda kalanların, ölümü ve zulmü savuşturanların sonsuz bekleyişe mahkûm edildiği bir dünyadan, bizim dünyamızdan söz ediyor. Bakmak ile görmek arasındaki ilişkiyle hesaplaşan bir roman bu. Bakıp da görmeyenlerin, görmek istemeyenlerin sığlığını yüzümüze vuruyor. Gidiyor, Gitti, Gitmiş insanın yüzleşmekten kaçamayacağı doğru soruları soruyor.

Sayfa: 300

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com