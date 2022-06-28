Petrol
113.19
1.99%
Euro
17.6316
0.60%
Dolar
16.6496
0.75%
Altın
975.34
0.67%
Borsa
2549
0.80%
Bitcoin
351.558
-2.11%
BTXN Coin
7.03
-2.36%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C
    Dünyada ses getiren kitapların yazarı George Orwell'ın 97'inci doğum yılı

    Dünyada ses getiren kitapların yazarı George Orwell'ın 97'inci doğum yılı

    İrlandalı büyük yazar George Orwell 97 yaşında. Yazarın 1984 ve Hayvan Çiftliği romanaları en çok okunan ve bilinen kitaplarının başında gelmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    George Orwell 97 yaşında... Çağdaş dünya edebiyatının sevilen yazarlarından olan Orwell, yazdığı kitaplarla çok okunan kalemlerin başında geliyor.

    George Orwell, 1903’te Hindistan’ın Bengal eyaletinin Mon­ti­hari ken­tinde doğdu. Ailesiyle bir­lik­te İn­gil­te­re’ye dön­dük­ten sonra, öğ­re­ni­mi­ni Eton College’de ta­mam­ladı. Ger­çek adı Eric Art­hur olan Orwell, 1922-27 yılları arasında Hin­dis­tan İmpa­ra­tor­luk Po­li­si ola­rak görev yaptı.

    An­cak, im­pa­ra­tor­luk yöne­ti­mi­nin içyüzünü gö­rün­ce is­ti­fa et­ti. 1950’de yayımla­dı­ğı Bir Fili Vurmak adlı ki­tabı, sömürge me­mur­larının dav­ranışlarını eleş­ti­ren ma­ka­le­le­rin der­le­me­si­dir.

    İkinci Dünya Sava­şı’nın son­la­rı­na doğ­ru yazdığı Hayvan Çiftliği, Sta­lin re­ji­mi­ne karşı sert bir taş­la­madır.

    Şaşmayan bir kalem

    George Orwell beş altı yaşlarından itibaren yazar olması gerektiğini biliyordu. Bir kaplana dair olduğunu hatırladığı, küçük yaşta kaleme aldığı ilk şiirinden başlayarak onu geçimini sağlayacağı denemelere, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi klasiklere kadar götüren yazarlık yolculuğunda bildiği yoldan şaşmayan bir kalemdi.

    Dünyada ses getiren kitapların yazarı George Orwell ın 97 inci doğum yılı #1

    Farklı işlerde çalıştı

    Gençlik döneminde Fransa'da bulunmuş, türlü mesleklerde çalışmış, para problemi gerek yazarlığa başlamadan önce, gerekse ilk yapıtlarını kaleme aldığı yıllarda yakasını bırakmamıştır.

    Bilinen romanı: 1984

    Or­well’ın en çok tanınan yapıtlarından Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, bi­lim­kur­gu türünün kla­sik örnek­le­rin­den bi­ri ol­manın yanı sı­ra, mo­dern dün­ya­yı pro­tes­to eden bir ro­man­dır.

    Dünyada ses getiren kitapların yazarı George Orwell ın 97 inci doğum yılı #2

    Sayfa:382

    Orwell öldü

    Burma Günleri ise, Orwell’in Bur­ma’da­ki (bugünkü Myanmar) İn­gi­liz sö­mür­ge­ci­li­ği­ni di­le getirdiği ilk ki­tabıdır. Orwell, 1950’de Lond­ra’da öldü.


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de cinayet: Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi başından vurdu
    3. Sayfa

    Kocaeli'de cinayet: Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi başından vurdu

    PlayStation Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları
    Teknoloji

    PlayStation Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir