Dünyada ses getiren kitapların yazarı George Orwell'ın 97'inci doğum yılı

İrlandalı büyük yazar George Orwell 97 yaşında. Yazarın 1984 ve Hayvan Çiftliği romanaları en çok okunan ve bilinen kitaplarının başında gelmektedir.

George Orwell 97 yaşında... Çağdaş dünya edebiyatının sevilen yazarlarından olan Orwell, yazdığı kitaplarla çok okunan kalemlerin başında geliyor.

George Orwell, 1903’te Hindistan’ın Bengal eyaletinin Mon­ti­hari ken­tinde doğdu. Ailesiyle bir­lik­te İn­gil­te­re’ye dön­dük­ten sonra, öğ­re­ni­mi­ni Eton College’de ta­mam­ladı. Ger­çek adı Eric Art­hur olan Orwell, 1922-27 yılları arasında Hin­dis­tan İmpa­ra­tor­luk Po­li­si ola­rak görev yaptı.

An­cak, im­pa­ra­tor­luk yöne­ti­mi­nin içyüzünü gö­rün­ce is­ti­fa et­ti. 1950’de yayımla­dı­ğı Bir Fili Vurmak adlı ki­tabı, sömürge me­mur­larının dav­ranışlarını eleş­ti­ren ma­ka­le­le­rin der­le­me­si­dir.

İkinci Dünya Sava­şı’nın son­la­rı­na doğ­ru yazdığı Hayvan Çiftliği, Sta­lin re­ji­mi­ne karşı sert bir taş­la­madır.

Şaşmayan bir kalem

George Orwell beş altı yaşlarından itibaren yazar olması gerektiğini biliyordu. Bir kaplana dair olduğunu hatırladığı, küçük yaşta kaleme aldığı ilk şiirinden başlayarak onu geçimini sağlayacağı denemelere, 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi klasiklere kadar götüren yazarlık yolculuğunda bildiği yoldan şaşmayan bir kalemdi.





Farklı işlerde çalıştı

Gençlik döneminde Fransa'da bulunmuş, türlü mesleklerde çalışmış, para problemi gerek yazarlığa başlamadan önce, gerekse ilk yapıtlarını kaleme aldığı yıllarda yakasını bırakmamıştır.

Bilinen romanı: 1984

Or­well’ın en çok tanınan yapıtlarından Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, bi­lim­kur­gu türünün kla­sik örnek­le­rin­den bi­ri ol­manın yanı sı­ra, mo­dern dün­ya­yı pro­tes­to eden bir ro­man­dır.

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Orwell öldü

Burma Günleri ise, Orwell’in Bur­ma’da­ki (bugünkü Myanmar) İn­gi­liz sö­mür­ge­ci­li­ği­ni di­le getirdiği ilk ki­tabıdır. Orwell, 1950’de Lond­ra’da öldü.