Dünyanın En Eski Mutfağı kitabında süregelen yeme-içme kültürü Dünyaca ünlü yazar ve keşifçi Jean Bottero'nun kaleme aldığı Dünyanın En Eski Mutfağı kitabı, hem önemli kaynak özelliğinde hem de insanların yeme-içme kültürüne dair bilgiler sunuyor.

ensonhaber.com

Mutfak ve sofra kültürü, bir uygarlığı anlamanın en etkili yollarından biri. Dünyaca ünlü Fransız Asurbilimci, Kutsal Kitap ve kadim Orta Doğu dinleri uzmanı, tarihçi Jean Bottéro, yaklaşık MÖ 1700’lere tarihlenen ve kırka yakın yemek tarifini içeren üç kil tablet üzerinden antik Babil’in yemek kültürünü inceliyor.

Pişirme teknikleri, şölen yemekleri, ölüm ve yaşamın sofraya yansıması, içecek kullanımı gibi çeşitli konu başlıkları, uygarlıkların beşiği olarak anılan Mezopotamya’dan günümüz kültürüne ışık tutuyor.

Yazar, kitabını şöyle anlatıyor;

“Bu kitabı yazarken niyetim Mezopotamyalı muhterem atalarımızın ‘yeme-içme’ kültürü hakkında akademik ve kapsayıcı bir çalışma ortaya koymak değildi, çünkü bu (samimi okuyucuya ulaşamama pahasına) akademisyenlere yönelik sıkıcı ve kuru bir çalışma olurdu. "

Yeme-içme kültürü

Acilen tatmin edilmek istenen damak zevkine gelince, eski Mezopotamyalılarla beraber yemek yeme imkânımız olmadığına göre bu mutfağın lezzetlerini, elimizin altında bulunan Türk-Arap veya Lübnan ya da Yakındoğu mutfağında tadamaz mıyız? Çünkü tarihsel olarak bu mutfaklar Mezopotamya’nın kaybolmuş ‘Yeme-İçme’, ‘Mutfak ve Sofra’ tekniklerinin devamı ve ulaşabileceğimiz tek çağdaş temsilcisi.

İnsan hikayeleri...

Lokanta, meyhane, mesire yeri, börekçi gibi mekanlarını ziyaret ederek başlıyoruz. Müslümanların iftar ve bayram sofralarına, Hristiyanların panayırlarına uğradıktan sonra sokaktan insan hikayelerini dinliyoruz.

Et ve balık yemeklerinin ardından bostanlara, meyve bahçelerine dalıp maruldan pırasaya, üzümden portakala onlarca sebze ile meyvenin birbirinden hoş ayrıntılarla dolu monografilerini okuyoruz.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com