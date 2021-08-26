Dünyanın en küçük kitapları mikroskopla okunabiliyor

Rus mikrominyatür ressamı Vladimir Aniskin, haşhaş tanesi büyüklüğünde iki kitap yaptı. 70'e 90 ebatlarındaki kitaplar mikroskopla okunabiliyor.

Rus sanatçı Vladimir Aniskin, Solak ve Alfabe isimli dünyanın en küçük kitaplarını yaptı.

Solak isimli kitapta Aniskin, olağanüstü eserler veren sanatçıların isimlerine, Alfabe isimli kitapta ise Rusça alfabedeki harflere yer verdi.​3-4 milyon kalınlığındaki harflerin yer aldığı kitapların her bir sayfası 70'e 90 ebatlarında.

GUİNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

RİA Novosti'ye konuşan Aliskin, kitaplarının ebatının Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan en küçük kitaptan 88 kat daha küçük olduğunu belirtt