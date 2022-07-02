Dünyanın önde gelen, okuma sevgisini kazandıran klasik eserlerin önemi

Dünya edebiyatının başat eserlerini hangisini okudunuz? Okuma sevgisini kazandıran, kimimizin ortaokulda kimimizin ise lise yıllarında okuduğu klasik romanlara ve önemine dair...

Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza, Tess, Uğultulu Tepeler, Savaş ve Barış, Madam Bovary, Genç Werther’in Acıları, İki Şehrin Hikayesi...

Bu eserler arasında ortaokul lise yıllarını kimileri için kabusa çevirenleri mutlaka vardır. O halde neden yetişkinliğimizde klasiklere dönme ihtiyacı duyarız? Yeniden okuduğumuzda ne değişir?

Biz mi, eser mi?

Bu sorunun yanıtı klasikleri okumak değil, klasikleri yeniden okumak ifadesinin daha doğru olacağını ve bir klasiği klasik yapan özelliklerin neler olduğunu anlamaktan geçiyor.

Klasik edebiyat evrenselleşen, insani sorunları ele alır. Okura kendi yaşadıklarından başka ne tür yaşamlar olduğunu, olabileceğini gösterir.

Bir klasik eser hem yazıldığı dönemin okurunda hem de yüzyıllar sonrasının okurunda birtakım fikirleri değiştirebilecek ya da yepyeni düşüncelerin tohumlarını ekebilecek güce sahiptir.

Klasik okumanın önemi

Bu eserler yazıldıkları dönemin kültürel ve sanatsal iklimini etkilediği gibi, takip eden yıllarda yazılacak başka büyük eserlere ilham olurlar. Bu özellikleri başka hiçbir edebî dönem ya da türe atfedemeyiz.

Aynı şekilde herhangi bir klasik eserden bu özelliklerin birini bile çekip alamayız. Klasikleri okumak işte bu yüzden önemlidir.

Edebi dehalar...

Dostoyevski’yi ya da Hugo’yu okumak yalnızca bu yazarların edebî dehalarını hayranlıkla gözlemleme fırsatı değil, insanlık tarihini felsefe, sosyoloji gibi disiplinleri de içine alarak panoramik bir şekilde görme fırsatı kazandırır okura.

Elbette ki klasik edebiyatı okuyup bitirmek fazlasıyla iddialı bir hedef olurdu, ancak şu bir gerçek ki, klasik eserleri okumamış bir edebiyat meraklısı, okuduğu başka eserleri de bir perspektife oturtmakta zorlanacaktır.





Klasiklerden seçmeler...

Peki nereden başlamalı? Yukarıdaki faydaları tüm klasik eserlerden edinebiliriz, ancak aşağıda hazırladığımız on kitaplık liste, tüm bunların en belirgin şekilde görülebileceği eserlerden onunu barındırıyor.

İşte büyük hazla okunabilecek, yüzyılların düşünce yapısını değiştirmiş, insanlık tarihinin en büyük sorun ve olaylarına parmak basan on eserlik seçkimiz..

10 klasik kitap....

Bir İdam Mahkȗmunun Son Günü / Victor Hugo

İki Şehrin Hikâyesi / Charles Dickens

Madam Bovary / Gustave Flaubert

Uğultulu Tepeler / Emily Brontë

Genç Werther’in Acıları / Johann Wolfgang von Goethe

Moby Dick / Herman Melville

Karamazov Kardeşler / Fyodor Dostoyevski

Uyanış / Kate ChopinDorian Gray’in Portresi / Oscar Wilde

Martin Eden / Jack London



