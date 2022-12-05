Dünyanın sınırlarını yeniden inşa etmek ve Bilinmeyen Sular kitabı

Yazar Mevsim Yenice'nin Bilinmeyen Sular adlı öykü kitabı, yazarın yayınlandığında çok seven ve okunan eseri oldu.

Kitaba adını bağışlayan Bilinmeyen Sular öyküsüyle açılıyor kitap. Üzerine geçmişin ve sabah ışığının gölgesi düşmeden dönüşen bir baba oğul ilişkisine yoğunlaşan bu öykü, gecenin ve babasının elini tutarak bir oyuna başlayan ve eşikten geçen bir gencin bilinmeyen sulara yolculuğunu konu ediniyor.

İkinci öykü Yamaç, kendisine ait olmayan bir geçmişi, zamanı unutturan bir oyun aracılığıyla sahiplenmeye çalışan bir kadının öyküsü. Bulmak için kaybetmek gerektiğini bilmeden arayan, kaybettiği oyuncağın yasını tutan, oyunundan koparılan bir kadının…

Kitabın üçüncü öyküsü Pes, oyuna kendin olarak devam etmenin kıymetini hatırlatıyor. Başkaları gibi ola ola kendi olmayı unutan bir çiftin oyunun sonunda hem kendilerini hem birbirlerini hem de oyunlarını unuttukları, anlamsızlaşan bir oyun bu.

"Dostlar Böyle Yapar Çünkü" ise, kendinden önceki öykünün tam tersine, oyuna, rolüne ve hareketsizliğe hapsolmuş iki arkadaşın diyaloğumsu monoloğu. Kırk Saniye, kitabın en vurucu öyküsü. Yalnızlığın gölgesinde bir şefkat oyunu filizlendiren çocuğun oyununa kan bulaştıran bir babanın hikâyesi.

Kadın ve erkeğin mutsuz sonu

Bataklık Balığı, artık oyuna devam edemeyecek, hatta oyunu unutacak kadar yaşlanan John’un gölgesinde yaşayan Theo’nun, ki o Tanrı’nın hediyesidir, bataklıkla çiçek açmasının öyküsü. Tıpkı bir lotus gibi…

"Puantiyeli Plastik Bir Şemsiye", sevgiyi almayı da vermeyi de bilmeyen bir kadın ile erkeğin mutsuz sonlu oyununu anlatıyor.

Bir hafızayı yitirmek

C Blok Daire 10, oyun içinde oyunun şekillendiği, her şeyin tersine işlediği bir öykü. “Bir Yere Kadar”, ne kuralları ne de rolleri hatırlayan bir ev sahibinin oyunun sonuna yaklaşmışken yitirdiği hafızasının oyunlarına dair bir öykü.

Göründüğünden Daha Uzak, başka bir dünyanın oyuncusu olmak isteyen ve sonu gelmeyen gözetlemelere rağmen kendi oyununda sıkışıp kalmış birinin öyküsünü ele alıyor.