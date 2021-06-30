Dünyayı etkileyen salgını konu edinen kitaplar

Dünyada baş gösteren salgın hastalıklarla ilgili pek çok roman ve kitap yazıldı. O kitaplardan bir seçki...

İnsanlık tarihi boyunca ölümcül salgınların dünyayı sardığını görüyoruz. Ne yazık ki bugünlerde de yeni bir salgın ile karşı karşıya kaldık. Tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını hepimizin hayatını etkiledi.

Ne olduğu ve tedavisi henüz belli olmayan koronavirüsün diğer hastalıklar ile benzer olup olmadığı da ayrı bir merak konusu.Tarih boyunca insanlığı etkileyen ve kitaplara, edebiyata konu olan salgın temalı kitaplardan bir seçki hazırladık.

İşte o kitaplardan bazıları...

Tarihsel Süreçte Anadolu'da Kolera

Anadolu'da koleranın tarihsel gelişimi bu kitapta...

Sayfa: 168

Kolare Günlerinde Aşk

Latin Amerika edebiyatının en büyük yazarı olarak değerlendirilen Gabriel Garcia Marquez, Kolera Günlerinde Aşk romanıyla okurlarını her zamanki gibi büyülemeye devam ediyor.

Sayfa: 520

Veba Geceleri

Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.

Sayfa: 544

Kızıl Veba

Kızıl Veba, medeniyeti dünya üzerinden silip süpüreli altmış yıl olmuştur. Hayatta kalmayı başaran bir avuç insan, vahşi yaşamın ortasında, kabileler halinde kendi medeniyetlerini ve toplumsal sınıflarını oluşturmuştur çoktan.

Sayfa: 250

Hastalık

Onur Gürleyen, hastalık metaforunu kullandığı distopik romanında, huzur ve refah içinde yaşayan bir toplumun, umulmadık gelişmeler sonucunda her şeyi kaybederek yok olmasını anlatıyor.

Sayfa: 150

Corona ve Virüs Savaşları

Dünyayı yöneten gizli örgütler, tarikatlar ve birçok yapılanma hakkında çalışmalar yürütmüş olan Kürşad Berkkan, bu kez birçok kişinin sormaya çekindiği soruların yanıtlarını ortaya çıkarıyor.

Sayfa: 224

Decameron





Dünya edebiyatının ilk hikâyecisi ve İtalyan edebiyatında düzyazının babası olarak kabul edilen Boccaccio’nun başyapıtı Decameron güçlü bir düzyazı.

Sayfa: 450

Kızıl Ölümün Maskesi

Usher Konağı'nın Çöküşü, Kara Kedi, Kuyu ve Sarkaç gibi meşhur hikâyelerinin yer aldığı elinizdeki kitap gerilim tutkunlarını Edgar Allan Poe’nun muhteşem zihnindeki dünyaya davet ediyor.

Sayfa: 192

Veba





Fransız yazar ve filozof Albert Camus’nün en güçlü eseri olarak gösterilen Veba, yazarın alışıldık koyu mürekkebinin ardında alışılmamış bir iyimserlik taşıyor. Camus’nün en baskın özelliği olan karamsar bakış açısı, kendisini Veba’da da hissettirmesine rağmen bu defa insanlığa dair büyük umutlara dönüşüyor.

Sayfa: 303

Salgın

Veronica Rossi, Sonsuz Gökyüzünün Altında serisinin New York Times çok satan yazarı...