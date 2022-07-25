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- Dur, Dinlen ve Yeniden Başla kitabıyla, başarının yaratıcı kariyeri
Dur, Dinlen ve Yeniden Başla kitabıyla, başarının yaratıcı kariyeri
- Haber Merkezi
- 25.07.2022 - 10:11
- Güncelleme : 25.07.2022 - 12:50
Dur, Dinlen ve Yeniden Başla’yı okuduktan sonra dinlenmenin, yaratıcı kariyerde ve insanların üretkenliğinde ne kadar önemli bir rol oynadığını göreceksiniz.
Daha akıllıca kararlar verecek, daha iyi ilişkilere sahip olacak ve hem daha mutlu hem de daha yaratıcı olacaksınız...
Darwin’den Stephen King’e yazarların, ressamların, düşünürlerin ve devlet adamlarının dinlenerek yaratıcılıklarını ve performanslarını nasıl artırdıklarını yalın bir dille anlatan Silikon Vadisi fütüristi ve iş danışmanı Alex Soojung-Kim Pang, Dur Dinlen, Yeniden Başla kitabında, çalışma, dinlenme, uyku ve tatil arasındaki önemli ilişkiyi hatırlatıyor.
Titiz ve bilimsel araştırmalar
Titiz, bilimsel, analitik araştırmalarla dolu bu kitap, “bilinçli dinlenmenin” üretkenliğin asıl anahtarı olduğunu, böylelikle size daha fazla enerji, daha keskin fikirler ve daha iyi bir hayat vereceğini gösteriyor.
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Yepyeni bir yol haritası
Hayatınızın geri kalanının önemini yeniden keşfetmeniz için yeni bir yol haritası sunarak, durarak, dinlenerek ve düşünerek yeniden başlamanın etkili yollarını anlatıyor.