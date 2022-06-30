Düşünce hayatımızın önemli ismi Fuat Sezgin'in ölüm yıldönümü

Türk düşünce hayatımızın önde gelen isimlerinden olan Fuat Sezgin'in dördüncü ölüm yıldönümü...

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Profesör Fuat Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil, 27 dili çok iyi derecede biliyordu.

Prof. Dr Fuat Sezgin 30 Haziran 2018'de aramızdan ayrıldı. Özellikle İslam felsefesi gibi alanlarda pek çok araştırması, kitabı bulunan Sezgin'i sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Bilim tarihi hocası Fuat Sezgin, üç yıl önce bugün hayatını kaybetti. Hayatı boyunca pek çok bilimsel çalışmada bulunan Sezgin, derin bilgi ve entelektüel birikimiyle, kültür, sanat ve tarih hayatımıza önemli katkılar sundu, önemli kitaplara imza attı.

İslam bilimlerine yoğunlaştı

Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. 1943-51 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde, İslami Bilimler ve Oryantalizm alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü.

Arap dili üzerine doktora yaptı

Öğretmeninin bilimlerin temelinin, İslam Bilimleri'ne dayandığını söylemesiyle bu alana yönelen Fuat Sezgin, 1951 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.