Duygu Asena Roman Ödülü Nermin Yıldırım'ın oldu

Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü, bu yıl Ev adlı romanıyla Nermin Yıldırım'a verildi.

Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü seçici kurulu bu yıl, yine salgın koşulları nedeniyle online toplandı. Ödül, Ev adlı romanıyla Nermin Yıldırım’a verildi.

Doğan Kitap’ın Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için her yıl düzenlediği Duygu Asena - Kadının Hâlâ Adı Yok Roman Ödülü sonuçlandı.

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KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve Elif Tanrıyar’dan oluşan seçici kurul, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yaptığı online toplantıda Nermin Yıldırım’ı Ev adlı eseriyle ödüle değer gördü. Karar oybirliği ile alındı.

"ÖDÜLÜN BENİM İÇİN MANASI BÜYÜK"

Ödülün bu yılki sahibi Nermin Yıldırım ise duygularını şu şekilde dile getirdi;

"Edebiyatı ve kız kardeşliği kendine ev bellemiş biri olarak, bu ödülün benim için manası çok büyük. Kalemimi, hayatını kadın mücadelesinin görünür kılınmasına adamış olan Duygu Asena’nın kıymetli adıyla onurlandıran değerli jüri üyelerine, Doğan Kitap’a ve elbette tüm okurlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu ödülün manevi karşılığını ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım ve ona layık olmaya çalışacağım."