Duygu yüklü bir büyüme öyküsü Matilda ve Aydede çocukları bekliyor

Duygu yüklü bir büyüme öyküsü Matilda ve Aydede çocukları bekliyor

Justyna Chudzinska Ottino'nun yazıp resimlediği Matilda ve Aydede, kendisi ufacık ama yüreği kocaman bir kız çocuğunun, heybetli bir armut ağacının dallarından gecelerin hâkimi Aydede'ye uzanan, cesaret ve kararlılıkla örülü öyküsü.

Başarıya giden yolun özgüvenden geçtiğini hatırlatan bu içtenlikli kitap, türlü nedenlerle duyguları bastırılan, yapamazsın, edemezsin, başaramazsın, gibi sözlerle hevesi ve azmi kırılan çocukların dünyasına umut ışığı oluyor.

Büyük ve küçük kavramlarını, naif bir kendini gerçekleştirme serüveni eşliğinde veren sanatçı, hayatımızı sınırlandıran, attığımız adımların önüne görünmez duvarlar ören yersiz sıfat ve tanımlamaların hissettirdiği olumsuz duygulara da dikkat çekiyor.

"SEN YAPAMAZSIN"

Beş yaşındaki Matilda, diğer çocuklardan daha küçük bir çocuktur. Ama bu, hayallerini küçük tutmasına engel değildir.

Ablası Sofi'yle birlikte, tadı ekşi olan şeyleri, vahşi hayvanlar gibi giyinmeyi ve kendi etraflarında dönmeyi çok sever. Sofi'nin her fırsatta ona "sen çok küçüksün, yapamazsın" demesinden ise hiç hoşlanmaz.

CAN DOST: AYDEDE

Neyse ki can dostu Aydede vardır; her gece ona kulak veren biricik dinleyicisi... Günlerden bir gün, kardeşler çok sevdikleri büyük benekli topla bahçede oynarlarken, topları havaya yükselir ve armut ağacının en tepesine takılır. Matilda, ne yapıp edip topu aşağıya indirmelidir.

Sayfa: 32

BÜYÜME MERAKI

Bu yolda attığı cesur adımlar, karanlıkları aydınlığa kavuşturan tanıdık bir dostla karşılaşmasına da vesile olacaktır...

Büyümeye dair yürekleri sevgiyle saran bir öykü anlatan Matilda ve Aydede, bazen, küçükmüş gibi görünenlerin ardında aslında ne büyük hazinelerin bulunabileceğini gösteriyor.

SINIR TANIMAYAN HAYALLER

Hayallerin sınır tanımazlığına değinerek okurları hep daha fazlasını düşlemeye çağıran kitap; azmin ve inancın gücüyle, karşılaşılan her sorunun üstesinden gelinebileceğini vurguluyor. Siz siz olun, birine ''Sen çok küçüksün, yapamazsın!'' demeden önce bir kez daha düşünün.

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