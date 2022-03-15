Duygusal olarak zeki olmak için okumak gerekiyor

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, duygusal olarak zeki olmak için okumak gerektiğinin altını çizerek "Sosyal olarak bir usta olabilmek için de okunanın paylaşılması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kalıcı öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalarda bir piramidin ortaya çıktığını söyledi. Günümüzde okuma kültürüne değinen Tarhan, duygusal olarak zeki olmanın koşulunun okumaya bağlı olduğunu ifade etti.

Tarhan; "Bu piramitte bilginin tekrarlanması durumunda kalıcı olduğu gösteriliyor. Öğrenme piramidinin en tepesinde öğreterek öğrenme var. Yani en kalıcı öğrenmenin öğreterek öğrenme olduğu görüldü. Kişi bilgiyi okuyup yaşayarak değil de onu paylaşarak, anlatarak daha iyi öğreniyor."

BİLGİYE ULAŞMAK

"Nörobilim temelli bir araştırmada ise bir bilgi çok yüksek sayılarda tekrarlanması durumunda beynin o bilgiyi ihtiyaç olarak kabul ettiği ortaya koyuldu. Bilgiye duygu katıldığında o bilgi inanışa dönüşüyor. Devam ettirildiğinde alışkanlığa dönüşüyor, 6 ay sonra da kişiliğe dönüşüyor. Bu şekilde bilginin beyne yazılma süreci var. İçinde bulunduğumuz dönemde geçmişe kıyasla bilgi daha kolay öğrenilebiliyor."





"ÇOCUK EVDE KİTAP OKUNDUĞUNU BİLMELİ"

Kitap okuma ile ilgili yaşanmış bir olaya da değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir "Rus vatandaşı kendisine kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandıkları sorulduğunda oldukça şaşırmış. Okuma alışkanlığı kazandırmadıklarını ve çocukların zaten kitapların içine doğduğunu ifade etmiş. Çocuklar anne ve babalarının elinde, okulda kitap görmeli. Böyle durumlarda görünce otomatik olarak okumayı alışkanlık haline getirecek. O yüzden Dostoyevski’ler Tolstoy’lar oradan çıkmış. Bu tesadüf değil. 40 metrekarelik küçük evlerinin bile en güzel yerinde kütüphaneleri oluyor" dedi.





"EN GÜZEL İYİLİK KİTAP OKUMAKTIR"

Kötü bilgilerle mücadele etmenin en önemli yolunun iyi bilgiler yaymak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Karanlıkla mücadele etmenin en güzel yöntemi ışık yakmaktır. Kötülükle mücadelenin en iyi yöntemi de iyiliği artırmaktır. Dünya birebir iyilik yapmak ile daha güzel ve yaşanılabilir bir yer olabilir. Kitap okumak da en güzel iyiliktir. Kayseri’de evlenenlere altın yerine kitap takma uygulaması olmuştu. Belediyeler evlenecek olanlara hediyeler vereceklerine kitap verebilirler. Birine şeker, çikolata yerine kitap götürülebilir. Birçok alışkanlığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Eğitim kurumları bu konuda çabalıyor ama ailelerin de işin içine girmesi önemli" dedi.







