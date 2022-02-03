Günümüzde hızla yayılan e-kitap, okuma alışkanlığı kazandırabilir mi sorusunu sorduruyor.

2000’lerin başından günümüze, bir sektör haline gelen e-kitap hakkında çeşitli akademik çalışmaların yapıldığı, gazete ve dergilere konu olma niteliği de kazandı.

Son yıllarda hemen herkesin elinde olan e- kitaplar gittikçe hız kazanmaya başladı. Burada öne çıkan soru ise e-kitapların okuma alışkanlığı kazandırıp, kazandırmağı yönünde.

KİTABA DOKUNMAK

Bazı kitapseverler ve uzmanlar ise e- kitabın basılı kitap gibi okuma sevgisi kazandırmadığı görüşünde. Buna göre, kitapseverler kitaba dokunmayı, onu hissetmeyi ve koklamayı severler.

KURAL VE DÜZENLEMLER

Bu bağlamda e-kitap yazılım ve donanımı üreticileri tasarladıkları ürünlerini ardı ardına piyasa sürdüler.

Ancak bu yeni teknoloji ardında sosyal hayat, kütüphaneler, eğitim, hukuki düzenlemeler, okuma alışkanlığı gibi yeni sorun, tartışma, kural ve düzenlemeleri de beraberinde getirdi.