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    E-kitap okuma alışkanlığı kazandırabilir mi

    Günümüzde hızla yayılan e-kitap, okuma alışkanlığı kazandırabilir mi sorusunu sorduruyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 09:14
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    E-kitap okuma alışkanlığı kazandırabilir mi

    2000’lerin başından günümüze, bir sektör haline gelen e-kitap hakkında çeşitli akademik çalışmaların yapıldığı, gazete ve dergilere konu olma niteliği de kazandı.

    Son yıllarda hemen herkesin elinde olan e- kitaplar gittikçe hız kazanmaya başladı. Burada öne çıkan soru ise e-kitapların okuma alışkanlığı kazandırıp, kazandırmağı yönünde.

    KİTABA DOKUNMAK

    Bazı kitapseverler ve uzmanlar ise e- kitabın basılı kitap gibi okuma sevgisi kazandırmadığı görüşünde. Buna göre, kitapseverler kitaba dokunmayı, onu hissetmeyi ve koklamayı severler.

    E-kitap okuma alışkanlığı kazandırabilir mi #1

    KURAL VE DÜZENLEMLER

    Bu bağlamda e-kitap yazılım ve donanımı üreticileri tasarladıkları ürünlerini ardı ardına piyasa sürdüler.

    Ancak bu yeni teknoloji ardında sosyal hayat, kütüphaneler, eğitim, hukuki düzenlemeler, okuma alışkanlığı gibi yeni sorun, tartışma, kural ve düzenlemeleri de beraberinde getirdi.


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