e-kitaplara ilgi artsa da basılı kitaplar daha çok tercih ediliyor

e-kitaplara ilgi artsa da basılı kitaplar daha çok tercih ediliyor

Teknolojinin gelişmesiyle gün geçtikçe e-kitaplara ilgi artsa da dünya genelinde basılı kitap tercih edenlerin oranı 2021'de yüzde 66 olarak kayıtlara geçti.

Teknolojinin gelişmesiyle sesli kitaplara ve e-kitaplara ilgi artsa da basılı kitaplar dünya genelinde daha çok tercih ediliyor. ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing'in verilerine göre, dünyadaki okuyucuların yüzde 66'sı basılı kitap kullanıyor. ABD'de geçen yıl nüfusun yüzde 39'u basılı kitap tercih ederken, sesli kitap kullananların oranı ise yüzde 5'te kaldı.

Avrupa verileri

Avrupa kıtasında ise kitap okuma alışkanlıkları değerlendirildiğinde son yıllarda göze çarpan bir diğer husus da kıta genelinde dijital okur yazarlığın artması. Verilere göre, 16-74 yaş arası Avrupalıların yüzde 56'sı dijital okur yazar.

Sesli kitaplar Çin'de artışta

Ayrıca, sesli kitaplar Çin nüfusu tarafından artarak tercih ediliyor. Son yıllarda Çin'de yetişkin nüfusun yüzde 30'undan fazlasının sesli kitap kullandığı biliniyor. Aşk romanları, fantezi ve bilim kurgu dünya genelinde en çok tercih edilen türler arasında yer alıyor.

Türkiye'de en çok satanlar

E-ticaret sitesi Amazon verilerine göre, James Clear'in Atomik Alışkanlıklar adlı kitabı 2021'in en çok satan kitabı oldu. Türkiye'de ise geçen sene, Jules Verne'in Zacharius Usta: Kısa Hikayeler, Arthur Schopenhauer'in Mutlu Olma Sanatı ve George Orwell'in 1984 isimli eserleri çok satılanlar arasında yer aldı.

Avrupa'da ortalama 1 saatin üzerinde

Global English Editing'in verilerine göre, ABD'de kitap okuma oranları 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 arttı. Öte yandan Finlandiya, Estonya ve Polonya Avrupa'nın en çok okuyan ülkeleri arasında yer alıyor. Avrupalıların günlük kitap okuma ortalaması 1 saatin üzerinde.