Ebru Erbaş Insitut Français Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü'nü aldı

Bu sene ilk kez verilen, Insitut Français Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü'nün sahibi Mahir Güven'in Grand Frère adlı romanını, Ağabey adıyla Türkçeye aktaran Ebru Erbaş, ödülünü aldı.

Fransa Sarayı'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, "Çeviri olmadan, kültür ve özellikle edebiyat, yalnızca dilsel olarak sınırlandırılmış tek bir edebi alanda seyahat edebilir. Çevirmenler olmasaydı, Voltaire, Hugo, Sartre, ve Amin Maalouf'un eserleri Türkçe dahil olmak üzere başka dillerde okunamazdı… Frankofoni sınırlarını aşıp, başka okuyucu kitlelere iletilemezlerdi. diye konuştu.

"ÖDÜLÜN KATKI SAĞLAMASINI UMUYORUZ"

Türkiye'de her yıl çıkan yeni kitapların % 15'inin çeviri olduğunu belirten Magro, Fransızca'nın ikinci çevrilen dil olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu dinamizmi, yılda yaklaşık otuz kitabın çevirisine izin veren bir Yayın Yardım Planı ile zaten destekliyoruz. Bu yeni Fransızca Çeviri Ödülü'nün uzun vadeli olarak Fransızca'nın Türk çevirmenlerine somut desteğimize katkı sağlamasını umuyorum" diyerek ödülün anlam ve önemine işaret etti.





ÖDÜLÜN ANLAMI

Institut Français Türkiye, yayıNlanmış eserlerin Fransızcadan Türkçeye çevirisini destekleyip teşvik etmek ve tercümanlık mesleğini öne çıkarmak, tercümanın Türkiye'de kitap ve yayıncılık sektöründeki yerini güçlendirmek amacıyla bir manifesto yayımlayarak Fransızca Çeviri Ödülleri'ni başlattı.

GEREKÇESİ...

Ödül gerekçesine göre; "Ebru Erbaş, her bir roman karakterine göre değişen roman dilini, çok katmanlı olay örgüsünü, romanın temel ekseninde yer alan kültürel karşıtlığı Türkçeye aynı nüanslarla ve eşdeğer bir biçimde aktarmayı başarmıştır. Paris banliyölerine ait olan güncel argoyu ustalıkla ve eşsiz bir denge oluşturarak erek dilde de kurabilmiştir. Üslup ustalığına dayalı bu romanı dil düzeyiyle, eşdeğer anlatımıyla, bütünlük içinde Türkçede karşılamayı başarmıştır. Tüm bu evrensel meseleler karşısında karakterlerin ağzından dökülen öfkeyi, eleştirel yaklaşımı ve bunun hissettirdiği çaresizlik duygusunu çevirisinde okura yansıtabilmiştir. Klasik edebiyattan modern ve çağdaş edebiyata uzanan geniş bir yelpazede, yılların deneyimiyle Fransızcadan Türkçeye yaptığı çevirilerle Türkiye okurunu frankofon edebiyatla buluşturan ve kaynak metne hâkim olmanın yanı sıra, erek dilde eşdeğer bir üslup yaratarak metni okura en doğru ve anlaşılır biçimiyle aktaran Aysel Bora Fransızca Çeviri Onur Ödülü'ne layık görülmüştür."

Ergül Tosun

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