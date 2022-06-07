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    Ece Karaağaç'tan bir göçmen romanı: Kökler ve Kanatlar

    Genç yazar Ece Karaağaç'ın kaleme aldığı Kökler ve Kanatlar, günümüzün kanayan yarası olan göçmen sorununu ele alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:00
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    Ece Karaağaç'tan bir göçmen romanı: Kökler ve Kanatlar

    Hemen her gün, her köşe başında karşımıza çıkan göçmen çocuklarından biri: Afra. Ayrıcalıklı hayatı öngöremediği bir kazayla darmadağın olan, yaralı bir kadın: Ayfer...

    Taksim'de patlayan bir bomba kaderlerini birbirine bağlamakla kalmıyor, onları Akdeniz'in ötesine uzanan bir maceraya da sürüklüyor. Ece Karaağaç, bugün sayısı on sekiz bini aşan kayıp mülteci çocuklardan birinin peşinde, anneliği ve göçmenliğin görünmeyen yüzünü masaya yatırıyor.

    Kökler ve Kanatlar'ı okurken kendinizi sevginin binbir hâlini, gittiği her yere yabancı olmanın dayanılmaz ağırlığını ve görünenin arkasını düşünürken bulacaksınız.

    Ece Karaağaç tan bir göçmen romanı: Kökler ve Kanatlar #1

    Sayfa: 200

    Akıcı ve sürükleyici

    Ötekinin hikâyesini anlatırken karşımızda duran en tehlikeli tuzak, onu yüceltmek ya da üstten bir bakışla merhametin konusu haline getirmektir. Kökler ve Kanatlar, 'öteki'nin dünyasını içeriden görmeyi başarabilen az sayıdaki eserden biri. Yarayı deşerken yeni bir yara açmamayı başarabilen sarsıcı bir roman. Akıcı ve sürükleyici..


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