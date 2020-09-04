Ed Fın'ın Alkgoritmalar Ne İster kitabı raflarda

Zihin felsefesi ve sembolik dilin büyüsünde de olduğunu irdeleyen Algoritmalar Ne İster, okuyucularla buluştu.

Kitap soyutlama ve dağınık gerçeklik arasındaki boşluğu anlamak için yeni deneysel beşeri bilimlere öncülük eden algoritmik okuma ve modelleme konularına ışık tutacak.

HESAPLI SİSİTEMLERİN DÜNÜ BUGÜNÜ

Hesaplamalı sistemlerin bugünkü dünyamızı nasıl dönüştürdüklerini anlamak amacıyla algoritma hakkında daha derin bir kavrayışa sahip olmamız gerektiğini söyleyen Ed Finn, Neal Stephenson’ın Parazit’inden Diderot'nun Ansiklopedi’sine, Adam Smith’ten Star Trek bilgisayarına kadar çeşitli kaynaklardan yararlanarak teorik fikirler ile pragmatik komutlar arasındaki boşluğu araştırıyor.

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D&R

ALGORİTMANIN ESTETİĞİ

Siri gibi akıllı yardımcıların geliştirilişini, Netflix’te algoritmik estetiğin yükselişini, Ian Bogost’un satirik Facebook oyunu Cow Clicker’ı ve Bitcoin’in devrim niteliğindeki ekonomisini inceliyor.

Google’ın sorularımızı nasıl tahmin etmeye çalıştığını, Uber’in çizgi haritalarını, Facebook’un programlanabilir değer konusundaki girişimlerini ele alıyor.