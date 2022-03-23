Edebiyat dışı bir okuma: Adaletin İktidarla Mücadelesi: İnsan Hakları

Dünyanın yalnızca kötülükle değil direniş ve adalet umuduyla da dolu olduğunu okurlara anlatan Adaletin İktidarla Mücadelesi: İnsan Hakları kitabı, sıra dışı bir okuma imkanı sunuyor.

Büyük Britanya’nın Kenya’da yaptıkları, ABD’nin Vietnam’da yaptıkları, Fransa’nın Cezayir’de yaptıkları ve daha birçok insanlık suçu...

İnsan haklarının en önemli savunucularından biri olan dünyaca ünlü Avukat Wolfgang Kaleck; adaletin, yasaların ve insan haklarının her zaman ve herkes için geçerli olması için mücadele ediyor.

Kaleck bu kitapta, acı dolu hatıralarını dinlediği insanlardan, iç savaşın yakıp yıktığı ülkelerden ve işkencelere maruz kalarak hayatını kaybeden insanların ailelerinden bahsediyor. Unutmanın cezasızlık kültürünü genişlettiğini düşündüğü için bu acıları, adaletsizlikleri ve kötülükleri her zaman hatırlamanın önemini vurguluyor.

ADALETİ YEŞERTMEK

İktidarın, kendi çıkarlarına göre işlettiği hukuki dinamiklere şiddetle karşı çıkan Kaleck; her ülkenin, en güçlü ülkelerin bile hesap vermesi gerektiğini söylüyor. Amerika’ya, Mercedes-Benz’e ve daha birçok güçlü ülkeye, oluşuma veya şirkete davalar açan Wolfgang Kaleck, iktidar karşısında âciz duruma düşmüş olan adaleti yeniden yeşertmenin yollarını arıyor.

CANLI HİKAYELERLE DOLU KİTAP

Dünya genellikle korkunç bir yer olsa da, insanlar mücadele etmeye istekli olduklarında evrensel insan hakları standartlarının hâkim olabileceği fikrinin altını çizen, ilgi çekici ve canlı hikâyelerle dolu bir kitap.

"Çağımızın tarihî işkenceciler ve onların savunucuları tarafından değil de İnsan Hakları Evrensel Beyanname'nin vaadinden asla vazgeçmeyenler tarafından yazıldığında, Wolfgang Kaleck başyazarlardan biri olacaktır. O zamana kadar, bu mücadeleyi yazmayı seçtiği için ona minnettar olabiliriz."

Edward Snowden