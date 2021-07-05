Edebiyat ve kitap günleri başladı

Toplumsal Yayın Grubu ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Türkiye'nin önemli yayınevlerinin katılacağı kitap fuarı başladı.

13 gün sürecek fuarda kitapseverler ünlü yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

Beşiktaş Levent Meydan'da Edebiyat ve Kitap günleri etkinlikleri başlıyor. Etkinlikler kapsamında birçok ünlü yazar imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Beşiktaş'ı hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin edebiyat ve sanat merkezi yapmak konusunda kararlı olduğunu dile getiren Başkan Rıza Akpolat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HALKIMIZ DAVETLİDİR"

"Pandemi nedeniyle kültür ve sanat çalışmalarımızı istediğimiz boyutta gerçekleştiremedik. Şimdi çok hızlı bir biçimde yılın bütün zamanlarına yayılan etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bütün halkımızı edebiyat ve kitap günlerimize davet ediyor, kitaba, yazara, düşünüre, üretene sahip çıkmaya davet ediyorum."