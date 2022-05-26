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    Edebiyat ve siyaset tarihimiz için önemli kaynaklar

    Mustafa Suphi'nin sömürgeciliği tartıştığı metni Medenileştirme Vazifesi ile Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın farklı tarihlerde yazdıkları ütopik Rüya metinleri bu ay Kısa Miras'ta.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 15:23
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    Edebiyat ve siyaset tarihimiz için önemli kaynaklar

    İki yeni klasik daha raflardaki yerini aldı. Siyaset ve edebiyat tarihimizi öğrenmek isteyen okurlar için iki yeni kitap...

    İşte o yeni kitap...

    Medenileştirme Vazifesi

    Mustafa Suphi'nin, İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'yi işgali üzerine 1912'de kaleme aldığı ve Türkçede sömürgecilik üzerine yazılmış temel metinlerden biri olan Medenileştirme Vazifesi'ni (Vazife-i Temdin) yazarın iktisada dair iki makalesiyle...

    Edebiyat ve siyaset tarihimiz için önemli kaynaklar #1

    Sayfa: 56

    Rüya

    Edebiyat ve siyaset tarihimiz için önemli kaynaklar #2

    Edebiyatımızın iki dev ismi Ziya Paşa ve Namık Kemal'in farklı dönemlerde yazdıkları bu iki "rüya" metni, dönemin zor şartlarında ülke için bir çıkış yolu arayan Osmanlı aydınının ütopyalarına dair iki önemli kaynak.

    Sayfa: 72


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