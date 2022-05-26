Edebiyat ve siyaset tarihimiz için önemli kaynaklar

Edebiyat ve siyaset tarihimiz için önemli kaynaklar

Mustafa Suphi'nin sömürgeciliği tartıştığı metni Medenileştirme Vazifesi ile Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın farklı tarihlerde yazdıkları ütopik Rüya metinleri bu ay Kısa Miras'ta.

İki yeni klasik daha raflardaki yerini aldı. Siyaset ve edebiyat tarihimizi öğrenmek isteyen okurlar için iki yeni kitap...

İşte o yeni kitap...

Medenileştirme Vazifesi

Mustafa Suphi'nin, İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'yi işgali üzerine 1912'de kaleme aldığı ve Türkçede sömürgecilik üzerine yazılmış temel metinlerden biri olan Medenileştirme Vazifesi'ni (Vazife-i Temdin) yazarın iktisada dair iki makalesiyle...

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Rüya

Edebiyatımızın iki dev ismi Ziya Paşa ve Namık Kemal'in farklı dönemlerde yazdıkları bu iki "rüya" metni, dönemin zor şartlarında ülke için bir çıkış yolu arayan Osmanlı aydınının ütopyalarına dair iki önemli kaynak.

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