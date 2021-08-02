Edebiyatımızın iki önemli klasiği: Son Öpüş ve Eski İstanbul Akşamcıları

Edebiyatımızın farklı dönemlerinden iz bırakan metinler, Kısa Miras'la bir araya geliyor.

Kuşakları etkilemiş romanlar, ufuk açıcı öyküler, ezberlere kazınmış şiirler… Gazetelerde kalmış söyleşiler, gezi yazıları, denemeler, makaleler…

İşte o iki yeni kitap...

Eski İstanbul Akşamcıları

Meyhane masaları, âlemler, âlemciler, kabadayılar... Osman Cemal Kaygılı, geçmişte kalmış bir İstanbul'un farklı yüzlerini anlatıyor. 1932'de Vakit gazetesinde yayınlanan bu yazı dizisini kitaplaştırırken yazarın İstanbul'a dair başka yazılarını da mevcut.

Sayfa: 80

Son Öpüş

Öykücülüğümüzün en kendine has isimlerinden Kenan Hulusi Koray'ın uzun öyküsü Son Öpüş, kırsala, doğaya ve aşka dair çarpıcı bir metin.

Sayfa: 88

"Haçdağı köyünde bir gece jandarma karakolu basıldıktan sonra civardaki bütün köylüler ikindi olur olmaz kapılarını kapamayı itiyat edinmişlerdi. Halbuki henüz kış değildi ve Akviran tepelerine soğuk yalnız kar ve tipiyle gelmez, kurt sürüleriyle beraber uğrardı. Onun için olacak ki eşkıyalarla başa çıkamayan köylüler, hiçbir yıl kışın erken geldiğini istemezken bu sefer eylül sonuna doğru Akviran'ı bir kar kıyametin kapamasını bekliyorlar, 'Eşkıyaları ancak kurtlar temizleyebilir,' diyorlardı. Bir sabah ağıl kapılarını örten bir kar tabakasına tesadüf ederlerse bütün bir kışı ocak başında geçirmeye razı olacaklardı. Fakat eşkıyalar aç kalıp da bu sefer Akviran'a kadar sarkarlarsa!"

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com