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Edebiyatta 2021 Pulitzer Ödülü kazananlar

Edebiyatta 2021 Pulitzer Ödülü kazananlar

Her sene verilen Pulitzer Ödülü bu sene de sahiplerini buldu. Edebiyatın farklı dallarında verilen ödülü kazananlar belli oldu.