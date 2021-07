Edebiyatta 2021 Pulitzer Ödülü kazananlar

Her sene verilen Pulitzer Ödülü bu sene de sahiplerini buldu. Edebiyatın farklı dallarında verilen ödülü kazananlar belli oldu.

Bu yıl 105'incisi düzenlenen Pulitzer Ödülleri töreninde kazananlar, 11 Haziran itibarıyla belli oldu. Aşağıda drama, tarih, biyografi, şiir, kurmaca olmayan metinler, müzik ve kurmaca dallarında kazananları ve finalistleri içeren listeyi paylaşıyoruz.

İşte farklı dallarda kazanılan ödüller ve sahipleri...

Drama

Katori Hall, The Hot Wing King

Finalistler:

Michael Breslin and Patrick Foley, Circle Jerk

Zora Howard, Stew

Biyografi

Les Payne and Tamara Payne, The Dead are Arising: The Life of Malcolm X

Finalistler:

Heather Clark, Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath

Amy Stanley, Stranger in the Shogun’s City: A Japanese Woman and Her World

Şiir

Natalie Diaz, Postcolonial Love Poem

Finalistler:

Mei-mei Berssenbrugge, A Treatise on Stars

Carolyn Forché, In the Lateness of the World





Kurmaca Olmayan Metinler

David Zucchino, Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy

Finalistler:

Cathy Park Hong, Minor Feelings: An Asian-American Reckoning

Sierra Crane Murdoch, Yellow Bird: Oil, Murder, and a Woman’s Search for Justice in Indian Country