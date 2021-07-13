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    Edebiyatta 2021 Pulitzer Ödülü kazananlar

    Her sene verilen Pulitzer Ödülü bu sene de sahiplerini buldu. Edebiyatın farklı dallarında verilen ödülü kazananlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 14:03
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    Edebiyatta 2021 Pulitzer Ödülü kazananlar

    Bu yıl 105'incisi düzenlenen Pulitzer Ödülleri töreninde kazananlar, 11 Haziran itibarıyla belli oldu. Aşağıda drama, tarih, biyografi, şiir, kurmaca olmayan metinler, müzik ve kurmaca dallarında kazananları ve finalistleri içeren listeyi paylaşıyoruz.

    İşte farklı dallarda kazanılan ödüller ve sahipleri...

    Drama

    Katori Hall, The Hot Wing King

    Finalistler:
    Michael Breslin and Patrick Foley, Circle Jerk
    Zora Howard, Stew

    Biyografi

    Les Payne and Tamara Payne, The Dead are Arising: The Life of Malcolm X

    Finalistler:
    Heather Clark, Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath
    Amy Stanley, Stranger in the Shogun’s City: A Japanese Woman and Her World

    Şiir

    Natalie Diaz, Postcolonial Love Poem

    Finalistler:
    Mei-mei Berssenbrugge, A Treatise on Stars
    Carolyn Forché, In the Lateness of the World

    Edebiyatta 2021 Pulitzer Ödülü kazananlar #1

    Kurmaca Olmayan Metinler

    David Zucchino, Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy

    Finalistler:
    Cathy Park Hong, Minor Feelings: An Asian-American Reckoning
    Sierra Crane Murdoch, Yellow Bird: Oil, Murder, and a Woman’s Search for Justice in Indian Country


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