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Edebiyatta 2021 Pulitzer Ödülü kazananlar
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 13:53
- Güncelleme : 13.07.2021 - 14:03
Bu yıl 105'incisi düzenlenen Pulitzer Ödülleri töreninde kazananlar, 11 Haziran itibarıyla belli oldu. Aşağıda drama, tarih, biyografi, şiir, kurmaca olmayan metinler, müzik ve kurmaca dallarında kazananları ve finalistleri içeren listeyi paylaşıyoruz.
İşte farklı dallarda kazanılan ödüller ve sahipleri...
Drama
Katori Hall, The Hot Wing King
Finalistler:
Michael Breslin and Patrick Foley, Circle Jerk
Zora Howard, Stew
Biyografi
Les Payne and Tamara Payne, The Dead are Arising: The Life of Malcolm X
Finalistler:
Heather Clark, Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath
Amy Stanley, Stranger in the Shogun’s City: A Japanese Woman and Her World
Şiir
Natalie Diaz, Postcolonial Love Poem
Finalistler:
Mei-mei Berssenbrugge, A Treatise on Stars
Carolyn Forché, In the Lateness of the World
Kurmaca Olmayan Metinler
David Zucchino, Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy
Finalistler:
Cathy Park Hong, Minor Feelings: An Asian-American Reckoning
Sierra Crane Murdoch, Yellow Bird: Oil, Murder, and a Woman’s Search for Justice in Indian Country