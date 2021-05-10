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- Editörün son zamanlarda okuduğu 5 tavsiye kitap
Editörün son zamanlarda okuduğu 5 tavsiye kitap
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- 10.05.2021 - 10:00
- Güncelleme : 10.05.2021 - 11:32
Ramazan bayramı tatil dönemi bizleri bekliyor. Bu sürede okuyacak güzel bir kitap arayanlar için editörün önerilerini sizler için derledik.
Hangi kitapları okuyacağınıza henüz karar vermediyseniz listemize göz atmanızı öneririz. Kitap Ayracı editörünün son zamanlarda okudğu 5 kitabı siz edebiyatseverlere de tavsiye ediyor.
İşte editörün 5 kitaplık seçkisi..
Şimdiden herkese İyi bayramlar diliyoruz.
Mahmut Yesari - İstanbul'un Antika Tipleri
Mahmut Yesari, kıvrak kalemiyle İstanbul’un bu antika tipleri arasında geziniyor. Her birini ince ince allayıp pullayarak tanıtıyor ve 20. yüzyıl başı İstanbul’unun şehir hayatına dair keyifli bir okuma sunuyor.
Niccolo Ammaniti - Anna
Çağdaş İtalyan edebiyatının usta kalemi Niccolò Ammaniti, bizleri belleklerden silinmeyecek, tekinsiz bir post-apokaliptik dünyanın içine fırlatırken, güçlü Anna karakteri üzerinden karanlığın içindeki ışığı da görünür kılıyor.
Orhan Pamuk - Veba Geceleri
Orhan Pamuk'tan yepyeni bir roman...
Haruki Murakami - İmkansızın Şarkısı
Yazarı Haruki Murakami Japon edebiyatının aykırı, ama en çok okunan yazarı. Japon geleneklerinin dışında geliştirdiği üslubuyla adından çok söz ettiren Murakami'yi dünyaya tanıtan roman İmkânsızın Şarkısı.
Margaret Atwood - Damızlık Kızın Öyküsü
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com