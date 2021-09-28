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    Edward Page Mitchell'ın ilkler kitabı: Geri Giden Saat

    Amerikan bilimkurgusunun kayıp devi olarak tanımlanan, yazdıklarının çoğunu New York’taki The Sun gazetesinde imzasız olarak yayınlayan Edward Page Mitchell, birçok konuda ilklerin yazarı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 10:32
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    Edward Page Mitchell'ın ilkler kitabı: Geri Giden Saat

    Geri Giden Saat ise yazarın en seçkin bilimkurgu öykülerinin bir araya getirildiği, özgün bir öykü derlemesi.

    Bilimkurgunun en büyük yazarlarından biri olan H.G. Wells’e de ilham olduğu düşünülen Edward Page Mitchell aynı zamanda döneminin en başarılı gazetecilerinden biridir.

    Öyküleri unutulmaya yüz tutmuş olsa da 1973’te bilimkurgu tarihçisi Sam Moskowitz’in titiz çalışması ve yayınladığı detaylı bir derlemeyle hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır.

    ÖYKÜ DERLEMESİ KİTAP

    Sevdiği kadınla evlenebilmek için matematiğin sınırlarında gezinmek zorunda
    kalan bir genci anlatan “Takipomp”, bilimsel bir süreç sonucu görünmez kalan bir adamın trajedisini gözler önüne seren “Kristal Adam”, bir zaman
    makinesini konu alan ilk öykü olan “Geri Giden Saat”, bu derlemedeki öykülerden sadece birkaçı.

    Edward Page Mitchell ın ilkler kitabı: Geri Giden Saat #1

    Sayfa: 144

    İLKLERE ŞAHİTLİK EDECEKSİNİZ

    Zaman yolculuğu, androidler, zihin transferi, bilgisayarlar… Geri Giden Saat’in sayfalarında bilimkurgu tarihinin derinliklerinden gelen ilklere şahit olacaksınız.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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