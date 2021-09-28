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- Edward Page Mitchell'ın ilkler kitabı: Geri Giden Saat
Edward Page Mitchell'ın ilkler kitabı: Geri Giden Saat
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 10:32
Geri Giden Saat ise yazarın en seçkin bilimkurgu öykülerinin bir araya getirildiği, özgün bir öykü derlemesi.
Bilimkurgunun en büyük yazarlarından biri olan H.G. Wells’e de ilham olduğu düşünülen Edward Page Mitchell aynı zamanda döneminin en başarılı gazetecilerinden biridir.
Öyküleri unutulmaya yüz tutmuş olsa da 1973’te bilimkurgu tarihçisi Sam Moskowitz’in titiz çalışması ve yayınladığı detaylı bir derlemeyle hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır.
ÖYKÜ DERLEMESİ KİTAP
Sevdiği kadınla evlenebilmek için matematiğin sınırlarında gezinmek zorunda
kalan bir genci anlatan “Takipomp”, bilimsel bir süreç sonucu görünmez kalan bir adamın trajedisini gözler önüne seren “Kristal Adam”, bir zaman
makinesini konu alan ilk öykü olan “Geri Giden Saat”, bu derlemedeki öykülerden sadece birkaçı.
Sayfa: 144
İLKLERE ŞAHİTLİK EDECEKSİNİZ
Zaman yolculuğu, androidler, zihin transferi, bilgisayarlar… Geri Giden Saat’in sayfalarında bilimkurgu tarihinin derinliklerinden gelen ilklere şahit olacaksınız.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com