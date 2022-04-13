Efsane klasik serisi olan Riko ve Oskar yepyeni bir serüvende buluştu

Efsane klasik serisi olan Riko ve Oskar yepyeni bir serüvende buluştu

Alman çocuk ve gençlik edebiyatının yıldız kalemlerinden Andreas Steinhöfel'in klasikleşen serisi Riko ve Oskar'ın beşinci halkası Riko, Oskar ve Devasa Bir Hata...

Otuzdan fazla dile çevrilerek hem çocukların hem de yetişkinlerin gönlünü çelen serinin bu son kitabında, yaş alıp biraz daha olgunlaşan iki kafadarın ezelî ve ebedî dostlukları tatsız bir yanlış anlaşılma yüzünden sarsılıyor.

Polisiye filmlere şapka çıkartan çok katmanlı kurgusuyla yine ezberleri bozan Steinhöfel, gizemli durumların ardında yatan saklı hazineleri ortaya çıkararak merak duygumuzu körükleyen bir dedektiflik hikâyesi anlatıyor.

Serinin en olgun ve derinlikli halkası olarak gösterilebilecek bu serüvende kahramanlarımız Riko ve Oskar, ucunda kalpleri pıt pıt attıran kimi duygular bulunsa dahi dostluk kavramını ebediyete taşıyabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak gerektiğini hatırlatıyor.

Çarpıcı kitap

Peter Schössow'un karakteristik resimleriyle anlatısını güçlendiren Riko, Oskar ve Davasa Bir Hata; ince bir duyarlılıkla, ''doğru şeyleri'' zamanında yapmanın erdemiyle örülü, çarpıcı bir kitap.





Sayfa: 320

Kitap ne anlatıyor

Riko, Oskar ve arkadaşlarının buluşma noktası olan gizli park satışa çıkarılmıştır. Park satılırsa çocukların tek oyun alanı ellerinden alınmış olacaktır. Elbette hiçbiri bu karara seyirci kalma niyetinde değildir; oysa süreç tahmin ettiklerinden çok daha karmaşıktır.

Üstüne bir de Riko, karnındaki kelebekleri sakinleştirmeyi çalışırken en yakın dostu Oskar'ı üzünce işler iyice sarpa sarar.

Tam da birlikte hareket etmeleri gerektikleri bir dönemde çözüme ayrı yollardan gitmeyi tercih eden ikiliyi zorlu engeller beklemektedir...

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