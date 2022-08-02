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    Efsanevi dağcı, Yvon Chouinard’ın Bırakın Çalışanlarım Sörf Yapsın kitabı

    Efsanevi dağcı Yvon Chouinard’ın, uzun zamandır beklenen kitabı Bırakın Çalışanlarım Sörf Yapsın...
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:30
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    Efsanevi dağcı, Yvon Chouinard’ın Bırakın Çalışanlarım Sörf Yapsın kitabı

    Dünyanın en saygın ve çevreye karşı sorumlu şirketlerinden birinin kurucusu olan Yvon Chouinard, yeni kitabında doğa ve doğa sporlarına olan sevgisini, şirketi Patagonia’nın başarısını nasıl uzun vadede sürdürülebilir hale getirdiği anlatıyor. Hem girişimcileri hem de doğa ve sporlarına merak duyanları etkileyecek bir kitap.

    Efsanevi dağcı, iş insanı Yvon Chouinard, dünyanın en saygın ve çevre dostu şirketinin kuruluşundan bugüne uzanan hikayesini, aktivizm anıları ve liderlik yaklaşımıyla harmanlayarak okura sunuyor.

    Efsanevi dağcı, Yvon Chouinard’ın Bırakın Çalışanlarım Sörf Yapsın kitabı #1

    Derinden etkileyen kitap

    Üretime, tüketime, alışverişe, alışkanlıklara, markalara ve çevreye bambaşka bir gözle bakmanızı sağlayacak bu kitap, aynı zamanda girişimcileri ve outdoor meraklılarını da derinden etkileyecek.

    Efsanevi dağcı, Yvon Chouinard’ın Bırakın Çalışanlarım Sörf Yapsın kitabı #2

    Kitap için ne dediler

    "Umut verici detaylarla dolu, benzersiz bir biyografi."

    Jared Diamond, Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı bilim insanı ve popüler bilim yazarı.

    "Ekolojik krizin kalbinde yer alan tüketim kültürüne meydan okuyan muhteşem bir hikâye."

    Naomi Klein, küreselleşme konusundaki politik analizleriyle tanınan Kanadalı gazeteci ve yazar.


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