Eğitim Felsefesi ve Kariyer Planlaması kitabı, öğrencilere rehberlik ediyor

Eğitim Felsefesi ve Kariyer Planlaması kitabı, öğrencilere rehberlik ediyor

Her geçen gün dünya üzerinde ve ülkemizde kariyer planlamanın önemi giderek artmaktadır. Bu önemin artmasının nedenlerinden biri de eğitim konusudur.

Bireyin, kariyer planlamaya başlamadan önce bu alanda neler yapacağını ve ulaşmak istediği hedefleri konusunda bazı kararları netleştirmesi büyük önem arz etmektedir.

Aynı zamanda yapacağı planlamadaki başarıya ne kadar sürede ulaşacağını, yakın ve uzak hedeflerini doğru belirlemelidir.

Hedeflerini belirledikten sonra bu hedeflere varma konusunda zaman zaman bazı engellerle karşılaşılabileceğini hesaba almalıdır.

Ancak bu engeller karşısında kişi asla pes etmemeli, kariyer hedefi ve başarısı için gerekli durumlarda mutlaka A planı dışında B ve C gibi planlar önceden yapılmalıdır.

KİŞİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

Yapılan bu planlamalarla birlikte göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu ise, kişinin ilgi ve yetenekleriyle birlikte güçlü ve zayıf yönlerini de keşfetmesidir.

Bu nedenle kişi yapabildiği kadarıyla kendisini objektif bir şekilde değerlendirmek ve sağlıklı bir tespit yapmak zorundadır.

Bireyin kendisini değerlendirmekle beraber mesleklerin gelişimini, zamanla önemiazalan meslekleri ya da ortadan kalkan meslekleri araştırmalı, mesleklerdeki bu değişimleri vegelişimleri de takip etmelidir.

KARİYER SEÇİMİ

Bir kariyer seçimi yapmak bazen oldukça zor ve karmaşık hâlegelebilmektedir. Bu sebeple kariyer seçimini etkileyen faktörleri iyi tespit eden bireyler, varolan zor ve karmaşık hâli kolaylaştırıp belirginleştirebilir.

Kariyer seçimini etkileyecek faktörleri sıralamak gerekirse; ilgi, yetenek, bireysel beklentiler, cinsiyet ve mesleğin geleceğiyle ilgili durumlar göze çarpmaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse; birey hayatını şekillendiren kariyer ile ilgili seçim yapacağı dönemlerde profesyonel bir yaklaşım sergilemek ve ince eleyip sık dokumalıdır.

KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI

Bu profesyonel yaklaşım, bireyin kariyer yolculuğunda sağlıklı bir karar vermesinde büyük önem arz etmektedir. Verilecek kararda; ideal bir kariyer planı yapılması, kaynakların yerinde ve doğru kullanılması hedeflenmelidir.

Unutmayalım ki, kariyer planlamada, kişinin akademik alanda edindiği bilgilerle geleceğini tasarlaması oldukça önemlidir.

DOĞRU MESLEK SEÇİMİ

Özellikle günümüz çalışma dünyasında bazı kişiler; meslek seçimi yaptıktan sonraki süreçte mevcut mesleklerini benimsemeyip seçtiği mesleği bırakarak, farklı meslek arayışlarına girmekte, bu durum da bireyin hem maddi hem de manevi durumunu doğrudan etkilemektedir.

Bu sebeple, iş hayatında benzer durumlarla karşılaşmamak ve çalışma sahasındaki profesyonellik adına kariyer tedbirleri önceden yerinde ve zamanında alınmalıdır.