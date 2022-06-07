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    Eğitimci yazar Hurihan Yıldırım Kurtaran'ın kaleminden: Mutluluk Günlüğü

    Uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra 2017 yılında profesyonel yazın hayatına başlayan eğitimci yazar Hurihan Yıldırım Kurtaran’ın yeni kitabı: Mutluluk Günlüğü...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 10:38
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    Eğitimci yazar Hurihan Yıldırım Kurtaran'ın kaleminden: Mutluluk Günlüğü

    Mutluluk Günlüğü’nde Güçlü ile Ülkü kardeşlerin gemi kaptanı olan babalarına kavuşmalarına daha üç ay vardır. Babaları, onu çok özleyen çocuklarına bir oyun öğretir. Oyunun adı zamanı hızlandırma oyunudur. Peki, nedir bu zamanı hızlandırma oyunu? Zaman, nasıl olur da daha hızlı akabilir? Her şey bu oyunla başlar.

    Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yapan Hurihan Yıldırım Kurtaran daha sonra 2010-2019 yılları arasında Türkiye genelinde özel bir zincir okulun Türkçe Bölüm Başkanı olarak eğitim yöneticiliğini üstlendi.

    2017 yılında profesyonel yazın hayatına başlayan yazarın yeni kitabı Mutluluk Günlüğü’nde Güçlü ile Ülkü kardeşlerin gemi kaptanı olan babalarına kavuşmalarına daha üç ay vardır. Babaları, onu çok özleyen çocuklarına bir oyun öğretir. Oyunun adı zamanı hızlandırma oyunudur.

    Eğitimci yazar Hurihan Yıldırım Kurtaran ın kaleminden: Mutluluk Günlüğü #1

    Zamanı hızlandırma oyunu

    Peki, nedir bu zamanı hızlandırma oyunu? Zaman, nasıl olur da daha hızlı akabilir? Her şey bu oyunla başlar. Ülkü ve Güçlü, yaşadıklarını Mutluluk Günlüğü'ne yazarlar.

    Günlük zamanla sıcacık ve mutlu hikâyelerle dolar. Peki, onları bu kadar mutlu eden şey nedir?

    Yeni sayfalar...

    Kimlerin hikâyesi Ülkü ve Güçlü sayesinde mutlu sona kavuşur? İki kardeşin duygu dolu maceralarına ortak olmaya hazır mısınız? Hazırsanız Mutluluk Günlüğü size sayfalarını açıyor.


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