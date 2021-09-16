Eğitimcilere yardımcı kitap: Enneagram İle Öğrencini Keşfet

Hem öğrencinizi hem de mizaç modeliyle öğretmenlik yapmanın rahatlığı, Enneagram İle Öğrencini Keşfet kitabında.

Öğretmen-öğrenci arasında yaşanan problemlerin ve akademik başarısızlıkların temelinde iletişim hataları vardır.

Eğitimde tek tipleştirme, bu eğitim modeline uymayan mizaca sahip öğrencilerin eğitim hayatını hem ebeveynler hem eğitimciler hem de öğrenciler için içinden çıkılması güç büyük bir problem yumağına çevirebiliyor.

İsmail Acarkan, her çocuğun farklı bir mizaçla dünyaya geldiğini ve bu yüzden anne babalar için olduğu kadar eğitimciler için de öğrenciyi tanımanın, sağlıklı iletişimi ve akademik başarıyı beraberinde getireceğini özellikle vurguluyor.

EĞİTİMCİLERİN İŞLERİNDE KOLAYLIK

9 Tip Mizaç Modeli'yle ilgili Türkiye'nin farklı yerlerinde seminerler veren İsmail Acarkan, bireyselleşme çağı olan 21. yüzyılda bu kadim öğretinin ne kadar ihtiyaç duyduğumuz bir anlayış olduğunun altını çizerken eğitimcilerin işlerini kolaylaştıracak bilgiler veriyor.

REHBERLİK EDEN KİTAP

Enneagram ile Öğrencini Keşfet kitabı, eğitimcilere öğrencilerini tanımaları için destek oluyor, aynı zamanda hem psikolojik hem de akademik başarıları için onlara rehberlik etmelerine yardımcı oluyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com