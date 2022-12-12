Ekolojik yıkıma dair bir derleme: Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği

Ekolojik yıkıma dair bir derleme: Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği

Didem Bayındır ve Mine Yıldırım'ın derlediği Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği, geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor.

Ekolojik yıkım ve tahribat gezegenimizin en kritik, öncelikli ve acil sorunu. Kitlesel hayvan ölümleri, türlerin kaybı, biyoçeşitliliğin azalması ve kirlilik her geçen gün hızlanıyor.

Yerküreyle ilişkimizi gözden geçirmemiz, iktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü gezegenimiz yanıyor.

İşte bu kaygılarla ortaya çıkan Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor.

Gezegenimizin geleceği

Sadece kolektif evimiz olan dünyayla ilişkimize değil; aynı zamanda Gaia'nın, canlı ve cansız varlıkların, gezegenin dününe, bugününe ve geleceğine bakıyor.

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Blimsel ve felsefi gerekçeler

Derlemeye katkıda bulunan yazarlar uzmanlık alanlarının çerçevesinden gerek bireysel ve toplumsal hayatlarımızda gerekse küresel örgütler ve devletler bazında değişmek zorunda oluşumuzun bilimsel ve felsefi gerekçelerini sunuyor, canlı ve cansız tüm varlıklarla yeryüzünün bir bütün olduğunu hatırlamak, hatırlatmak amacını taşıyor.