Petrol
75.58
-0.68%
Euro
19.6952
0.31%
Dolar
18.6429
0.01%
Altın
1.074
-0.10%
Borsa
5200
3.89%
Bitcoin
321.173
-1.19%
BTXN Coin
5.02
0.80%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Ekolojik yıkıma dair bir derleme: Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği

    Didem Bayındır ve Mine Yıldırım'ın derlediği Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği, geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekolojik yıkıma dair bir derleme: Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği

    Ekolojik yıkım ve tahribat gezegenimizin en kritik, öncelikli ve acil sorunu. Kitlesel hayvan ölümleri, türlerin kaybı, biyoçeşitliliğin azalması ve kirlilik her geçen gün hızlanıyor.

    Yerküreyle ilişkimizi gözden geçirmemiz, iktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü gezegenimiz yanıyor.

    İşte bu kaygılarla ortaya çıkan Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alıyor.

    Gezegenimizin geleceği

    Sadece kolektif evimiz olan dünyayla ilişkimize değil; aynı zamanda Gaia'nın, canlı ve cansız varlıkların, gezegenin dününe, bugününe ve geleceğine bakıyor.

    Ekolojik yıkıma dair bir derleme: Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği #1

    Sayfa: 560

    Blimsel ve felsefi gerekçeler

    Derlemeye katkıda bulunan yazarlar uzmanlık alanlarının çerçevesinden gerek bireysel ve toplumsal hayatlarımızda gerekse küresel örgütler ve devletler bazında değişmek zorunda oluşumuzun bilimsel ve felsefi gerekçelerini sunuyor, canlı ve cansız tüm varlıklarla yeryüzünün bir bütün olduğunu hatırlamak, hatırlatmak amacını taşıyor.


    Raflarda yerini alan yeni kitaplar
    Kitap

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Okan Buruk'tan transfer açıklamaları
    Futbol

    Okan Buruk'tan transfer açıklamaları

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir