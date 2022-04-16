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    Elias Canneti'nin güçlü yapıtı: Ölüm Can Düşmanım

    Nobel Ödüllü Elias Canetti'nin yaşadığı ağır bir ruhsal sarsıntı neticesinde doğan Ölüm Can Düşmanım, dünyayı değiştirmeyi amaçlayan güçlü bir istenç, bir yaşam projesidir.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 16:38
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    Elias Canneti'nin güçlü yapıtı: Ölüm Can Düşmanım

    Canilerde, diktatörlerde, efsanelerde, dünya tarihine damga vurmuş kesitlerde, edebiyat ve filozofların görüş alışverişlerinde, kişisel deneyimlerde, anılarda, kalbi halihazırda atmayı sürdürenlerde ve yaşamın absürtlüğünde anlam bulan ölümün anatomisini çıkaran Canetti, ölüme dair insani bir korkunun aksine meşum bir nefretten beslenir ve ona karşı, canlıları bu dünyadan koparan yegâne katilmişçesine Don Kişotvari bir savaş verir. İsyanı ise elbette Tanrı'yadır.

    Elias Canneti nin güçlü yapıtı: Ölüm Can Düşmanım #1

    Direnç kaynağı

    Canetti'nin II. Dünya Savaşı'nın çetin ve amansız günlerinde başladığı, 50 yılı aşkın bir süre boyunca da hakkında yazmaktan geri durmadığı bu kışkırtıcı "anti-ölüm abidesi", terk-i diyar eylemişlere bir saygı duruşu, nefes alıp vermeyi sürdüren bizler içinse direnç kaynağı niteliği taşıyor...

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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