Elif Erdoğan’ın ilk öykü kitabı: Dokuzdan Küpe Çiçeği

Yazar Elif Doğan'ın ilk öykü kitabı Dokuzdan Küpe Çiçeği, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

Elif Erdoğan’ın kırılganlığın içinden gelen direnişle çevrili öykülerinin her köşesinden ümit taşıyor.

Çenesi titreyen korkakların büyük cesareti, kumru yuvasına yer açma nezaketi, bir yaprağa bir karıncaya duyulan aşkın deliliği...

İyileşen, üzülen, neşelenenlerle dolu Dokuzdan Küpe Çiçeği, yazarın ilk öykü kitabı. Geyik olacak kadar vakti vardı. Ona uzun bir ağıt yakacak kadar yası. Bu yüzden karıncalar taşıyordu onun yükünü taç yapraklara.

Sayfa: 104

GÜNEŞ GİBİ DÖNMEK

"Kendini durmadan doğuran bir güneş gibi dönüyordu yörüngesinde. Bütün bunlar bittiğinde belki bir hikâye olabilirdi. Şimdilik sadece ormandan çıkmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.”

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com