Elmayı ısırdınız çürük çıktı yine de yer misiniz; kitap da öyledir sarmadıysa bırakın Çok merak edip de okumak istediğiniz kitaplar olmuştur. Ama daha ilk sayfalarda sizi içine çekmediyse ve siz de sabırlı bir okur olarak biraz daha bekleyip ona göre karar vermek istiyorsanız, yapmayın. Elmadan ısırık aldınız çürük çıktı, bir daha yemezsiniz. Kitap da öyledir, sizi sarmadıysa bir kenara bırakın.

Ergül Tosun

"Elmayı ısırdınız, çürük çıktı. Yine de yer misiniz? Kitap da öyledir, beni sarmadıysa bırakırım. Çünkü zamanım çok değerlidir."

Bu söz, Türk edebiyatının usta yazar ve düşünürlerinden olan Mina Urgan'a ait. Mina Urgan'ın yıllar önce söylediği bu söz bazı okurlar için ne ifade ediyor bilmiyoruz ama; zamanı değerli olanlar için anlamlı bir cümledir diyebiliriz.

Kitap okumayı seviyorsanız ne mutlu...

Günümüzde metropol yaşamı içerisinde kitaba ciddi zaman ayırmak ve okumak, takdiri hak ediyor. Fakat kitap okurken ya da seçerken özenli olmak lazım. Bir kitabı elinize aldınız, köşenize çekildiniz ve merakla ilk sayfayı çevirmeye başladınız.

Fakat kitap daha ilk sayfalarda sizi zorladı siz de biraz daha sabrederek okumaya devam ettiniz. İlerleyen sayfalarda da aynı zorlukla karşılaşıyorsanız hiç tereddüt etmeden okumayı bırakın, kitabı bir kenara atın.

Zira, insanoğlu için geri getirilemez tek olgu zaman kavramıdır. Zamanınız sizin için değerli olsun. Bunun yerinize sizi hemen içine çeken okumalar yapmalısınız. Sizi zorlayan, kitapla adeta savaş verdiğiniz yapıtlar okumaktan bile soğutabilir. Bu tehlikeye düşmemek için kitap seçimine özenle dikkat etmelisiniz.

KİTAP ÇOK, ZAMAN AZ...

Günümüzde kitaba ulaşmak çok kolay artık. Hem internet sitelerinde hem de fuarlarda istediğiniz binlerce kitaba ulaşabilir, satın alabilirsiniz. Kitap fiyatları biraz pahalı olsa da gerçek kitapseverler için sorun olmadığını umuyoruz. O yüzden kitap çok ama zaman az; dolayısıyla rafine edebiyat sizi her zaman mutlu eder.