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    Emile Zola'nın din ve ekseninde gelişen romanı:Rahip Mouret’nin Günahı

    Zola’nın en üslupçu ve sembolik romanlarından biri olarak görülen Rahip Mouret’nin Günahı...
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:09
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    Emile Zola'nın din ve ekseninde gelişen romanı:Rahip Mouret’nin Günahı

    fransız yazar Emile Zola, natüralizm akomının önemli temsilcilerinden biri sayılıyor. Fransız ve dünya edebiyatının önde gelen romancılarından olan Zola'nın bu romanı din ve ekseninde gelişen olayları konu ediniyor.

    Emile Zola, yirmi kitaplık Rougon-Macquart dizisinin dördüncü romanı olan Plassans Papazı’nda işlediği ruhban sınıfı eleştirisini, hemen ardından gelen Rahip Mouret’nin Günahı romanında daha da derinleştirir. Zola’nın sorgulayan keskin kalemi bu romanda kilisenin ötesine geçerek doğrudan dini konu alır.

    Plassans Papazı’nın yan karakterlerinden biri olan manastır öğrencisi, içine kapanık, duygulu çocuk Serge Mouret, Rahip Mouret’nin Günahı’nın başkişisi olarak karşımıza çıkar.

    Emile Zola nın din ve ekseninde gelişen romanı:Rahip Mouret’nin Günahı #1

    Kitaba dair

    Tamamen tanrıya ve ibadete adanmış bir yaşam süren Rahip Mouret, doğanın bağrında ağaçlarla, çiçeklerle, böceklerle, taşlarla arkadaşlık ederek yaşayan bir genç kızla, Albine’le karşılaştığında aşk ve inanç, doğa ve din arasında büyük bir çatışmaya sürüklenir.

    Kilisenin ciddi ve soğuk görünüşlü Rahip Mouret’si, Zola’nın akıl almaz bir ayrıntı zenginliğiyle betimlediği o yeşil bahçede yalnızca Serge’dir, çırılçıplak bir insandır.

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    Kitap@enshaber.com.tr


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