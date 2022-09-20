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    Emıle Zola'nın gerçekçilik akımının romanı: Meyhane

    Otantik atmosferi ve ödünsüz gerçekçiliğiyle Fransız romanının köşe taşlarından biri olan Meyhane, yazarın gerçekçilik akımının önemli özelliklerini taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 15:51
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    Emıle Zola'nın gerçekçilik akımının romanı: Meyhane

    Meyhane, Paris’in kenar mahallelerini yoksulluk ve yaşam kavgası, alkolizm ve sefalet üzerinden mercek altına alan natüralist bir başyapıt.

    Zola’nın olgunluk dönemi yapıtlarından olan Meyhane, sevgilisi Lantier ile birlikte Paris’in kenar mahallelerinden birine yerleşen ve bir çamaşırhanede çalışmaya başlayan Gervaise Macquart’ın hikâyesini anlatır.

    Emıle Zola nın gerçekçilik akımının romanı: Meyhane #1

    Sayfa: 531

    Ödünsüz gerçekçilik

    Zola, bir işçi ailesinin kaçınılmaz düşüşünü içkinin ve aylaklığın sonu, aile bağlarının çözülüşü, dürüstlük duygusunun yitirilişi gibi temalarla tasvir ederken 19. yüzyıl Parisi’nin natüralist bir tablosunu sunar. Otantik atmosferi ve ödünsüz gerçekçiliğiyle Fransız romanının köşetaşlarından biri olan Meyhane’yi okumanızı öneririz.

    "Sıra dışı bir roman"

    "Meyhane, tasvir ettiği iç karartıcı atmosfere rağmen, muazzam pasajlar ve epizodlarla dolu. Romanın gücü, sahip olduğu sıradışı ağırlıktan ileri geliyor."

    HENRY JAMES



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