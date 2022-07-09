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    Emily Henry’den içinizi ısıtacak tatil romanı: Tatilde Tanıştığımız İnsanlar

    New York Times Çoksatan Listesi’nin bir numarası Emily Henry’den kalplerinizi ısıtacak bir tatil romanı: Tatilde Tanıştığımız İnsanlar...
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 10:50
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    Emily Henry’den içinizi ısıtacak tatil romanı: Tatilde Tanıştığımız İnsanlar

    Goodreads’te romantik kurgu kategorisinde en iyi kitap ödülünü alan Tatilde Tanıştığımız İnsanlar, insanın gerçek evini aramasına ve onu bulduğunda da iki kişilik muhteşem bir dünya yapmasına dair samimi, eğlenceli, yaz tatili tadında, unutulmaz bir aşk ve arkadaşlık hikayesi…

    New York Times Çoksatan Listesi’nin bir numarası Emily Henry’den kalpleriniziısıtacak bir tatil romanı: Tatilde Tanıştığımız İnsanlar...

    Yardımsever bir öğretmen

    Poppy ve Alex, neredeyse hiçbir ortak noktası olmayan iki yakın arkadaş. Poppy çalıştığı derginin karşıladığı tatillerde dünyayı gezmekten, yeni insanlar tanımaktan büyük keyif alıyor, Alex ise evde oturup kitap okurken yeterince mutlu. Poppy ele avuca sığmaz bir gezi yazarı, Alex ise içedönük ve yardımsever bir öğretmen.

    Emily Henry’den içinizi ısıtacak tatil romanı: Tatilde Tanıştığımız İnsanlar #1

    Yepyeni bir fırsat

    Ne kadar uyumsuz olsalar da on yıldır her yaz birlikte muhteşem tatillere gidiyorlar ve çok eğleniyorlar. Ancak iki yıl önce Hırvatistan tatilinde her şeyi berbat ettiklerinde arkadaşlıklarını sürdürmeleri neredeyse imkânsız oldu.

    O günden beri hiç konuşmadılar. Şimdi önlerinde yepyeni bir tatil fırsatı var. Bu tatile çıkmayı başarırlarsa ikisi de hayatları boyunca kaçtıkları şeyle yüzleşecek:

    Aşkla...


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